Što je Pernar govorio o robovlasnicima i bičevanju? 'Prikazuje se kao da je to bilo okrutno i loše'

Bivši saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar svjedočio je protiv uhićenih Hrvata na sudu u Ndoli. Njegovo svjedočenje trajalo je satima, a u sudnici je bilo i dramatičnih trenutaka. Jutarnji list piše da je obrana spominjala podcast u kojem je, kako su rekli, prikazana jedna od brojnih rasističkih izjava u kojoj Pernar izražava simpatije prema robovlasnicima. Obrana je dalje rekla i da je Pernar branio robovlasništvo, govoreći da su robovlasnici bičevali svoje robove jer su oni jeli šećernu trsku koja kvari zube.

Naime, spomenuti podcast objavljen je sredinom veljače ove godine. Više od jednoga sata Pernar je govorio o brojnim temama, a robovlasništva se dotaknuo kada je govorio o zdravlju zubi.

"Koliko su zapravo zubi važni, ovo je jako bitna spoznaja, u stara vremena tko je imao robove, gledao je zube kada je kupovao robove. Znao je da ako rob ima zdrave zube, od tog roba će imati koristi. Ako rob ima bolesne zube, od tog neće bit koristi. Kada sam bio na Karibima, bio sam u u takozvanom muzeju ropstva. Francuzi su imali tamo robove i radili su na šećernim poljima. Znalo se da ako jedeš šećernu trsku, tebi će stradati zubi", kazao je Pernar.

"Kada je robovlasnik mislio da mu rob jede šećernu trstiku, on je znao da to nije dobro, ali ne možeš ti objasniti čovjeku da će to izazvati karijes. Kao danas kada kažeš djeci da nije dobro jesti. Onda su oni bičevali robove kada bi jeli šećernu trsku, a ljudi prikazuju te robovlasnike kao da je to bilo okrutno i loše prema tim ljudima iako je zapravo u interesu njihovog zdravlja bilo da oni taj šećer ne jedu", naveo je u podcastu.

VEZANI ČLANCI: