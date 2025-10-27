Što je NEXPERIA kriza koja prijeti svjetskoj automobilskoj industriji

Automobilske tvrtke diljem Europe i Japana, uključujući Volvo, Volkswagen, Hondu i Nissan, upozorile su da bi bitka između Nizozemske i Kine oko kontrole nad proizvođačem čipova Nexperia mogla utjecati na proizvodnju u njihovim tvornicama. Iznenađujuća odluka nizozemske vlade da 30. rujna preuzme kontrolu nad kineskim proizvođačem čipova sa sjedištem u Nizozemskoj izazvala je šok u automobilskoj industriji, koja se već suočava s potencijalnom nestašicom proizvoda poput magneta usred najnovijih kineskih ograničenja izvoza rijetkih zemalja. Haag je tada izjavio da preuzima kontrolu nad Nexperiom kako bi zaštitio europsku opskrbu poluvodičima te da je aktivirao kontroverzni zakon iz doba Hladnog rata kako bi preuzeo učinkovitu kontrolu nad tvrtkom nakon zabrinutosti koju su SAD izrazile u vezi s kineskim vlasnikom, Wingtechom.