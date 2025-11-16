'Što je dijete od šest godina ikome krivo?' Potresno svjedočanstvo majke dječaka ubijenog u 'Safari Sarajevu'

Trideset godina nakon najtežih zločina nad civilima u Sarajevu, tema brutalnih stradanja, osobito djece, ponovno je dospjela u fokus javnosti. Prema pisanju talijanskih medija, tužitelji u Milanu otvorili su istragu vezanu uz slučaj tzv. “vikend snajperista”, međunarodno poznat kao “Sarajevo Safari”. Istraga se vodi protiv nepoznatih osoba, a temelji se na sumnjama da su tijekom rata u Bosni i Hercegovini devedesetih pojedinci iz inozemstva navodno plaćali visoke iznose kako bi iz snajpera pucali po civilima u opkoljenom gradu. Postupak je pokrenut nakon prijave koju su podnijeli novinar i pisac Ezio Gavazzeni te bivši sudac Guido Salvini, navode talijanska La Repubblica.

Nove informacije posebno su potresne za obitelji žrtava, među njima i Fatimu Popovac, majku dječaka Adnana, koji je tragično ubijen snajperskim hicem u rujnu prije 31 godinu. Dječak je bio u pratnji svoje tete i mlađe sestre kada je pogođen iz pravca tadašnjeg položaja VRS-a u Vojkovićima. Pogodak u predjelu ispod oka bio je smrtonosan. Fatima, koja ni nakon više od tri desetljeća ne pronalazi potpuni mir, kazala je da joj se svaki razgovor o toj tragediji čini kao ponovni povratak u dan kada joj se život slomio. O svom sinu govori s ponosom i boli, prisjećajući se njegovog karaktera, dobrote i inteligencije. Kaže kako ju je vjera održala, ali da se pitanje pravde i dalje nameće kao nužnost.

„Samo što su izišli iz dvorišta, čula sam pucanj. Kad sam istrčala, ljudi su se već skrivali. Rekli su mi da je ranjen nekakav Dado, ali sam odmah znala da je moj Ado“, ispričala je potresena majka, pokazujući sinovo ime uklesano na Spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, piše Anadolu. „Voljela bih vidjeti tog monstruma, ako uopće ima išta ljudsko u sebi. Što je dijete od šest godina ikome krivo?“, kaže. Opsada Sarajeva počela je 5. travnja 1992., a okončana 29. veljače 1996., nakon 1.425 dana. Procjene govore o oko 500.000 ispaljenih projektila, pri čemu je u gradu dnevno prosječno padalo 329 granata. Ukupno je život izgubilo 11.541 osoba, među njima 1.601 dijete. Za teror nad civilima, međunarodni sudski mehanizmi izrekli su više pravomoćnih kazni, uključujući doživotne zatvorske kazne Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.