VIDEO/FOTO Aktivirao se najveći vulkan u Europi: Prizori su za pamćenje

Najaktivniji vulkan Europe, Etna na Siciliji, ponovno je eruptirao, stvarajući spektakularan prizor rijeka užarene lave koje teku niz njegove padine. Prema izvješćima BBC-a i talijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), erupcija se dogodila u ponedjeljak navečer. Užarena lava izbijala je iz otvora na istočnoj strani vulkana na visini od oko 3000 metara, osvjetljavajući noćno nebo narančastim sjajem koji se vidio kilometrima daleko.

Vulkan Etna ponovno aktivan Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako erupcije Etne nisu neuobičajene i obično ne predstavljaju veću prijetnju lokalnom stanovništvu, znanstvenici upozoravaju da je vulkan u posljednje vrijeme pokazao pojačanu aktivnost s češćim i snažnijim eksplozijama. Nakon početka erupcije, talijanske vlasti podigle su razinu uzbune s "zelene" na "žutu" te pojačale nadzor nad vulkanom kako bi pratile eventualni rast aktivnosti. Zasad nema izvješća o šteti ili ugroženosti stanovnika.

Etna se nalazi na istočnoj obali Sicilije, najvećeg mediteranskog otoka, i jedna je od najaktivnijih vulkana na svijetu. Visoka je oko 3400 metara, a njezina baza proteže se gotovo 160 kilometara. UNESCO ju je 2013. godine proglasio svjetskom baštinom. Najveća poznata povijesna erupcija dogodila se 1669. godine i trajala je oko četiri mjeseca. Talijanske vlasti nastavljaju pomno pratiti situaciju.