Irsko predsjedanje radit će na podršci svim Europljanima

Kad Irska preuzme predsjedanje Vijećem Europske unije 1. srpnja, i to osmi put, imat ćemo središnju ulogu u oblikovanju odluka koje utječu na živote svakoga građanina diljem naše Unije. Naš program predsjedanja usmjeren je na postizanje opipljivih poboljšanja u svakodnevnom životu europskih građana. Radit ćemo na tome da europsko gospodarstvo bude konkurentnije, a građani sigurniji, te ćemo braniti vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija – slobodu, demokraciju, jednakost, vladavinu prava te poštivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Prvi stup, i u središtu programa irskog predsjedanja, jest fokus na jačanju konkurentnosti Europe. To znači rad na podršci poduzećima da rastu i uspijevaju, stvaraju kvalitetna radna mjesta i smanjuju troškove za potrošače. Irsko predsjedanje dat će prioritet provedbi dogovorenog plana Europske unije "Jedna Europa, jedno tržište", u svakom od njegovih pet dijelova: pojednostavljenje pravila, integriranije jedinstveno tržište, promicanje snažne trgovine, smanjenje cijena energije i dekarbonizacija te poticanje digitalne i AI transformacije. Ali što to znači u praksi? Napori za produbljivanje jedinstvenog tržišta i smanjenje regulatorne složenosti mogu ukloniti prepreke koje trenutačno povećavaju cijene roba i usluga diljem Europe. Poduzeća, posebno mala i srednja, imaju koristi od jednostavnijih pravila i lakše prekogranične trgovine, što zauzvrat podržava zapošljavanje i lokalni gospodarski rast. Više sporazuma o slobodnoj trgovini otvara nova tržišta za naša poduzeća i investicijske mogućnosti. Za kućanstva bi se to moglo pretvoriti u pristupačnija osnovna dobra, poboljšan pristup uslugama i jaču ekonomsku otpornost u vremenima globalne neizvjesnosti. U vremenu kada rastući troškovi života štete mnogima, to je važno.

Drugi stup predsjedništva – vrijednosti – usmjeren je na održavanje demokracije, jednakosti i ljudskih prava, koja su temelj kvalitete života u Europi. To ima izravne koristi za građane, uključujući jaču zaštitu potrošača, temeljna prava i pravnu zaštitu na tržištima EU. U vrijeme kada dezinformacije, nazadovanje u demokraciji i tehnološki poremećaji predstavljaju nove rizike, EU može pomoći u osiguravanju zaštite građana. Za širu javnost to znači veće povjerenje u institucije i jača prava u svakodnevnim interakcijama, bilo online ili offline. Poseban prioritet irskog predsjedništva bit će sigurnost djece na internetu, što, znam, predstavlja ozbiljnu zabrinutost za roditelje diljem Europe. Proširenje EU također je prioritet našeg predsjedništva. Kao zemlja koja je imala koristi od članstva u EU – i koja to i dalje ima – Irska potvrđuje transformacijsku prirodu članstva u našoj Uniji. Ispravno je da se zemlje koje su dovršile potrebne reforme također mogu pridružiti obitelji EU i da njihovi građani mogu imati koristi kao i mi. Proširenje pruža stabilnost i prosperitet svima nama.

Treći stup je sigurnost. S rastućom geopolitičkom nestabilnošću, kibernetičkim prijetnjama i ratovima na pragu Europe, EU se sve više usredotočuje na zaštitu naših građana. Podrška Ukrajini – politička, ekonomska, diplomatska i vojna – međusektorski je prioritet irskog predsjedništva. Ukrajinski narod pokazao je ogromnu otpornost i hrabrost suočen s ruskom agresijom. Nastavit ćemo stajati uz njih i zajedno se truditi za pravedan i trajan mir za Ukrajinu. Sigurnost je, naravno, šira. To uključuje energetsku sigurnost, opskrbu naših kućanstava i poduzeća energijom po pristupačnijim cijenama. Uključuje kibernetičku sigurnost, poput zaštite osobnih podataka i bankarskih sustava. Uključuje bolje opremanje Unije za suočavanje s hibridnim prijetnjama. Radit ćemo na boljoj pripremi Europe za krize. Koordiniraniji EU smanjuje ranjivost na šokove – bilo energetske, ekonomske, tehnološke ili geopolitičke. Jedan od glavnih zadataka našeg predsjedništva bit će napredak u pregovorima o sljedećem dugoročnom proračunu EU.

Ovaj proračun podupire financiranje infrastrukture, regionalnog razvoja, poljoprivrede, istraživanja, inovacija, sigurnosti i klimatskih djelovanja diljem EU – područja od središnje važnosti za dobrobit i prosperitet svih naših građana. Iako će biti izazovno, naša je ambicija postići dogovor o dugoročnom proračunu ove godine. To će zahtijevati kompromis i teške odluke, ali naša glavna motivacija mora biti ulaganje u programe i projekte koji koriste građanima i koji pozicioniraju našu Uniju za budućnost. Na primjer, proračun EU osigurava financiranje koje na mnogo načina podržava lokalne zajednice. To uključuje poboljšane prometne veze, bolju digitalnu povezanost, projekte obnovljivih izvora energije te financiranje lokalnih i regionalnih razvojnih inicijativa. Ukratko, odluke o proračunu EU nisu udaljene – one oblikuju kvalitetu lokalnog života.

Vodeće načelo irskog predsjedništva – Ní neart go cur le chéile (U zajedništvu je snaga) – obuhvaća bit njegova potencijalnog utjecaja. U fragmentiranom svijetu mnoge izazove s kojima se suočavaju građani – rastući troškovi, klimatske promjene, sigurnosne prijetnje – nijedna zemlja ne može riješiti sama. Fokusirajući se na konkurentnost, vrijednosti i sigurnost, program irskog predsjedništva usklađen je s pitanjima koja su najvažnija javnosti: ekonomskom stabilnošću, pravednošću i sigurnošću. Njegov uspjeh ovisit će o rezultatima, a ne samo o ambiciji. Njegov uspjeh vidjet će se u stvarnim poboljšanjima u svakodnevnom životu ljudi diljem Europe.