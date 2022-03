Rus ne želi igrati za reprezentaciju jer ima obitelj u Ukrajini

Kapetan ruske nogometne reprezentacije Artem Džjuba nije pozvan u utorak na okupljanje Rusije zbog teške situacije u Ukrajini, gdje žive rođaci igrača, objasnio je izbornik ruske selekcije.

"S obzirom na tešku situaciju u Ukrajini, gdje žive mnogi članovi njegove obitelji, Artem se ispričao i zamolio, iz obiteljskih razloga, da ga ne pozivaju za sljedeće susrete ruske reprezentacije", objasnio je Valerij Karpin u intervjuu objavljenom na web stranici Ruskog nogometnog saveza.

"Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu i pažljivo ću pratiti njegove sljedeće utakmice sa Zenitom iz Sankt Peterburga", dodao je.

Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - Zenit St Petersburg v Real Betis - Gazprom Arena, Saint Petersburg, Russia - February 17, 2022 Zenit St Petersburg's Artem Dzyuba celebrates scoring their first goal REUTERS/Anton Vaganov Photo: ANTON VAGANOV/REUTERS

Džjubin otac je Ukrajinac iz Poltave, a majka je Čuvaškinja.

Nakon invazije ruskih snaga na Ukrajinu, FIFA je odlučila isključiti Rusiju iz kvalifikacijskog doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2022. i utakmicu s Poljskom krajem ovog mjeseca. Ruski nogometni savez osporio je ovu odluku pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) i zatražio njezino ukidanje, o čemu će CAS uskoro odlučiti.

Što god se dogodi, selekcija će se okupljati od 21. do 27. ožujka, naveo je Karpin, a točan program priprema, kao i prijateljskih utakmica, bit će objavljen naknadno.

"Kao što sam već učinio, iz logističkih razloga, donio sam odluku da na ove pripreme ne zovem igrače koji igraju u europskim klubovima," dodao je Karpin.