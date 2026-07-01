Završen drugi ciklus supervizije u okviru Akademije socijalne skrbi: 405 stručnjaka jačalo svoje kompetencije kroz 1.530 sati stručne podrške

Jučer je završen drugi ciklus supervizije koji se provodio u okviru projekta „Uspostava Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus. Od listopada 2025. do kraja lipnja 2026. godine u superviziju je bilo uključeno 405 stručnih radnika i rukovoditelja iz ustanova socijalne skrbi diljem Hrvatske, kojima je kroz 520 supervizijskih susreta pruženo ukupno 1.530 sati grupne i individualne stručne podrške.

U superviziji su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, Centra za posebno skrbništvo, centara za pružanje usluga u zajednici, centara za rehabilitaciju, centara za odgoj i obrazovanje, domova za starije osobe te domova za odrasle, odnosno iz ukupno 38 pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska, uz Hrvatski zavod za socijalni rad, Obiteljski centar i Centar za posebno skrbništvo.

Supervizija je zakonom propisana metoda stručne podrške koja stručnim radnicima omogućuje usvajanje novih znanja i vještina, razvoj profesionalnih kompetencija te promišljanje vlastite prakse s ciljem unaprjeđenja kvalitete rada s korisnicima i očuvanja mentalnog zdravlja.

Stručna podrška za kvalitetniji rad s korisnicima

Pedeset supervizijskih grupa tijekom ciklusa održalo je po deset trosatnih susreta, dok su četiri individualne supervizije obuhvatile po pet susreta u trajanju od 90 minuta. Susreti su se održavali mjesečno pod vodstvom licenciranih supervizora, stručnjaka posebno educiranih za vođenje supervizijskog procesa koji stručnim radnicima pomažu sagledati izazovne situacije iz svakodnevne prakse iz različitih perspektiva, preispitati vlastite profesionalne postupke te kroz razmjenu iskustava s kolegama razvijati znanja, vještine i profesionalne kompetencije. Naime, supervizija ne nudi gotova rješenja pojedinih slučajeva, nego potiče promišljanje, učenje i profesionalni razvoj s ciljem kvalitetnije podrške korisnicima.

Koliko je supervizija važna stručnjacima najbolje govore rezultati evaluacije provedene nakon završetka prvog ciklusa. Sudionici navode kako im je upravo ovakav oblik stručne podrške pomogao da se lakše nose sa zahtjevnim situacijama iz svakodnevne prakse, smanje osjećaj profesionalne usamljenosti te dodatno razviju svoja znanja i vještine. Posebno vrijednima izdvojili su mogućnost otvorene razmjene iskustava s kolegama, zajedničkog promišljanja složenih profesionalnih situacija te jačanja profesionalnog samopouzdanja i otpornosti, zbog čega superviziju prepoznaju kao važan dio kontinuiranog stručnog razvoja i podršku koju je potrebno nastaviti razvijati u sustavu socijalne skrbi.

„Prvi ciklus pokazao je da stručnjaci žele i trebaju ovakav oblik podrške. U sustavu socijalne skrbi svakodnevno se donose složene profesionalne odluke, zbog čega je važno da stručnjaci imaju prostor za promišljanje vlastite prakse, razmjenu iskustava i kontinuirani razvoj kompetencija. Ulaganje u ljude koji rade u sustavu jedno je od najvažnijih ulaganja koje možemo napraviti jer ono izravno doprinosi kvaliteti podrške koju pružamo korisnicima“, istaknula je ravnateljica Akademije socijalne skrbi Marija Barilić dodavši da je supervizija jedna od aktivnosti projekta „Uspostava Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi“, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Kroz projekt se razvijaju novi modeli stručnog usavršavanja i profesionalne podrške zaposlenicima u sustavu socijalne skrbi, s ciljem jačanja njihovih kompetencija te daljnjeg unaprjeđenja kvalitete usluga koje sustav pruža korisnicima.



