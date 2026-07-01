Prizor iz Venezuele koji je dirnuo svijet: Nakon šest dana ispod ruševina pronašli živog trogodišnjaka

Šest dana nakon razornog niza potresa koji su pogodili Venezuelu stigla je rijetka ohrabrujuća vijest. Trogodišnji dječak Klieber Morán pronađen je živ ispod ruševina u saveznoj državi La Guaira, jednom od područja koje je pretrpjelo najveća razaranja. Dječaka je iz ruševina izvukao jordanski spasilački tim, a privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez njegovo je spašavanje opisala kao 'izvor nade za naš narod', javlja BBC.

Prema priopćenju jordanske civilne zaštite, dječaku je odmah pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu. Predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez potvrdio je da se Klieber liječi u glavnom gradu Caracasu te da su mu vitalni znakovi stabilni. Njegovo spašavanje dogodilo se čak šest dana nakon razornih potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu, znatno nakon razdoblja od prva 72 sata koje stručnjaci smatraju ključnim za pronalazak preživjelih zatrpanih pod ruševinama.

U međuvremenu, humanitarna situacija u zemlji i dalje se pogoršava. Prema posljednjim podacima, broj poginulih porastao je na 1.943, više od 10.000 ljudi je ozlijeđeno, dok se deseci tisuća još uvijek vode kao nestali. Početna analiza satelitskih snimaka američke svemirske agencije NASA pokazuje da je u potresima oštećeno ili potpuno uništeno gotovo 58.900 zgrada.

La Guaira se smatra jednim od najteže pogođenih područja, gdje brojni stanovnici vlastitim snagama pokušavaju pronaći preživjele ispod ruševina. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) upozorila je da su nestašice hrane postale široko rasprostranjene, da su osnovne javne usluge u prekidu te da je komunikacijska infrastruktura na tom području u velikoj mjeri uništena. 'Napetosti među stanovništvom rastu jer je pristup humanitarnoj pomoći i dalje ograničen', priopćio je UNHCR.

Osamnaestogodišnja Daniela Armas iz La Guaire, koja je tijekom potresa ozlijeđena nakon pada s motocikla, za AFP je ispričala da se pomoć dijeli, ali da često dolazi do kaotičnih scena. 'Dijeli se određena količina pomoći, ali ponekad se ljudi gotovo poubijaju zbog hrane. To izgleda poput borbe pijetlova', rekla je.

UNHCR je zatražio hitnih 15 milijuna američkih dolara kako bi tijekom sljedećih šest mjeseci mogao osigurati zaštitu, osnovne humanitarne potrepštine i privremeni smještaj za oko 30.000 ljudi pogođenih katastrofom. Iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozoravaju da je zdravstveni sustav pod iznimnim pritiskom te da postoji povećan rizik od izbijanja bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, poput ospica i difterije, zbog niske procijepljenosti stanovništva.