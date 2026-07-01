Sukob europskih saveznika mogao bi dodatno eskalirati: 11. srpnja bit će ključan?

Rastu napetosti između Varšave i Kijeva, a osobe bliske poljskom predsjedniku Karolu Nawrockom razmatraju ograničiti kontakte s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Navodno bi Nawrocki mogao objaviti svoje stajalište 11. srpnja, na poljski Nacionalni dan sjećanja na žrtve genocida nad građanima Republike Poljske koji su počinili ukrajinski nacionalisti. Otkriva to poljski list Dziennik Gazeta Prawna, pozivajući se na izvor blizak poljskom predsjedniku, a prenosi Ukrainska Pravda.

Nakon što je Ukrajina imenovala jednu od svojih vojnih jedinica po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA) iz Drugog svjetskog rata, Nawrocki je sredinom lipnja donio odluku da Zelenskom oduzme Orden bijelog orla. Nakon toga, više sadašnjih i bivših ukrajinskih dužnosnika objavilo je da će vratiti svoja poljska odlikovanja. Osim toga, Poljaci smatraju kako je Zelenskijeva najava osnivanja Nacionalnog panteona namjerna provokacija.

"Na ovu najavu reagiramo suzdržano jer postupci Zelenskog i ljudi iz njegova okruženja imaju provokativan karakter“, rekao je predstavnik Ureda predsjednika Poljske. Prema mišljenju tog dužnosnika, odluke ukrajinskog predsjednika prvenstveno su usmjerene prema domaćoj javnosti kako bi ojačao svoju oslabljenu političku poziciju, a služe i za prikrivanje korupcijskih skandala u koje su umiješani vodeći ukrajinski političari.

"Nećemo reagirati impulzivno. Nastavit ćemo raditi svoj posao i dosljedno ćemo one koji su počinili zločine pod zastavom UPA-e nazivati počiniteljima genocida. Nema potrebe da odgovorimo danas ili sutra. To se može mirno pripremiti i iznijeti tijekom obilježavanja 11. srpnja, kada će predsjednik održati govor“, rekao je izvor.