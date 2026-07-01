Tajni 'pakt' uzdrmat će Europu: Rusi prošli obuku u Kini, pripremali se za rat?

Tajnu kinesku vojnu obuku ruskih snaga prošle godine osobno je odobrio ministar obrane ruskog predsjednika Vladimira Putina, a u njoj su izravno sudjelovala najmanje četiri ruska i kineska generala, prema dva europska dužnosnika i dokumentima koje je Reuters vidio. Dužnosnici su rekli da sudjelovanje tako visokorangiranih pojedinaca u obuci povezanoj s ratom u Ukrajini signalizira važnost takve suradnje za Rusiju i Kinu, koja je izazvala uzbunu u Europi čak i dok je Peking negirao da se to dogodilo.

Tajni ruski dokument koji je vidio Reuters izravno se odnosio na internu uredbu koju je izdao ministar obrane Andrej Belousov u kolovozu 2025. Navodi se da je, u skladu s odlukom Belousova, delegacija ruskih oružanih snaga otputovala u Kinu kako bi sudjelovala u vježbama u objektima Narodnooslobodilačke vojske (PLA). U istom izvješću detaljno je opisan jedan od tečajeva obuke. Naime, tri tjedna obuke usmjerena je bila na radiološku, kemijsku i biološku zaštitu u vojnom objektu u Pekingu u studenom. Opisane su i prikazane slike ruskih vojnika kojima kineski instruktor drži predavanja, kako gledaju model nuklearnog reaktora te ih uče o "kemijskoj izviđačkoj tehnici", "radijacijskoj izviđačkoj tehnici" i zaštiti ventilacijskih sustava od kontaminacije. Uključivanje obuke za radiološko, biološko i kemijsko ratovanje naglasilo je stratešku prirodu razmjena, rekao je jedan od europskih dužnosnika, napominjući da je ta tema posebno osjetljiva za vojsku općenito.

Ministarstva obrane Rusije i Kine nisu odgovorila na zahtjeve za komentar za ovaj članak. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da je njihov stav o ukrajinskoj krizi ostao dosljedan. "Relevantne optužbe su potpuno neutemeljene“, dodaje se, pozivajući se na detalje sadržane u ovom izvješću.

Peking tvrdi da je neutralan u ruskom ratu s Ukrajinom i predstavlja se kao mirovni posrednik. Prema Reuterovom izvješću prošlog mjeseca, u kojem se pozivaju europske obavještajne agencije i vojni dokumenti, Kina je u studenom obučila oko 200 ruskih vojnika, od kojih su se neki kasnije pridružili ratu u Ukrajini. Kremlj je odbio komentirati to izvješće, ali se požalio na "lažne informacije" objavljene na Zapadu. Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas izjavila je 15. lipnja da je Bruxelles vlastitim kanalima potvrdio da se obuka održala te da sada procjenjuje implikacije. Peking je njezine komentare opisao kao "ništa osim kleveta".

Europske sile, koje su Rusiju smatrale glavnom sigurnosnom prijetnjom od invazije na Ukrajinu 2022. godine, s oprezom su pratile jačanje veza između Moskve i Kine, drugog najvećeg svjetskog gospodarstva i ključnog trgovinskog partnera EU. Za blok od 27 članica, rasprava iza zatvorenih vrata usredotočena je na to jesu li potrebne daljnje mjere kao odgovor na obuku, s obzirom na trgovinske prioritete koji tradicionalno oblikuju odnos s Pekingom. EU je već uvela sankcije kineskim tvrtkama za koje tvrdi da podržavaju ruske ratne napore.

Treći dužnosnik, u Bruxellesu, rekao je za Reuters da blok mora prestati gledati Kinu prvenstveno kroz ekonomsku prizmu, već se usredotočiti na ono što je Kallas nazvao njezinom ulogom kao "odlučujućeg omogućitelja ruskog rata". Oba europska dužnosnika, koji su tražili da ne budu imenovani zbog osjetljivosti informacija, identificirali su potpisnike sporazuma od 2. srpnja koji je bio temelj obuke kao ruskog general-bojnika Rustama Khusainova i kineskog višeg pukovnika Sun Dayuna. Andrej Kartapolov, visoki zastupnik koji vodi obrambeni odbor ruskog parlamenta, rekao je za rusku televizijsku kuću RTVI da je izvješće o obuci "potpuna besmislica" i da ruska vojska nema što naučiti od Kine.

Rusija je stekla opsežno iskustvo u više od četiri godine borbi u Ukrajini, dok Kina, s ogromnom i tehnološki naprednom vojskom, nije ratovala desetljećima. Interna ruska vojna izvješća koja je vidio Reuters uočila su snage i slabosti u obuci. U jednom izvješću o obuci u Nanjingu pohvaljen je standard opreme, korištenje simulatora i visoko teorijsko znanje instruktora, a posebno je istaknut nedostatak kineskog borbenog iskustva. U drugim dokumentima imenovana su tri generala koja su sudjelovala. U jednom ruskom vojnom dokumentu koji je Reuters vidio navedena su imena svih sudionika svih tečajeva - uključujući i one viših časnika - s navedenim činom, datumom rođenja, pripadnošću i razinom sigurnosne provjere u svakom slučaju. General-pukovnik Rustam Muradov, zamjenik vrhovnog zapovjednika ruskih kopnenih snaga, predvodio je rusko izaslanstvo, prema popisu i drugom vojnom dokumentu koji je Reuters vidio. Prema potonjem, kineski general-bojnik Li Jinsun, načelnik Vojne akademije za radiološku, kemijsku i biološku obranu PLA, sudjelovao je u otvaranju jednog od tečajeva. Ruski general-major Vitalij Gerasimov sudjelovao je na tečaju u Bengbuu, navodi se u popisu.