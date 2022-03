Što je ruska invazija na Ukrajinu u usporedbi s oslobodilačkom Olujom?

Teza službene srbijanske politike o zločinačkom karakteru Oluje zbog koje je po njima 200.000 – 300.000 Srba napustilo Hrvatsku trebala je pod teretom događanja u Ukrajini dovesti do preispitivanja njezinih temeljnih postavki. Nelogično je ili barem nesmotreno navijati za rusku stranu u Ukrajini, već zbog činjenice da je ruska “vojna operacija” dovela zasad do toga da je 6,7 milijuna Ukrajinaca raseljeno, a od kojih je već tri milijuna spas potražilo izvan zemlje. To više jer Hrvatskoj baš nitko ne osporava da je imala pravo provesti oslobodilačku VRA Oluja na svom okupiranom području, za razliku od Rusije koja je izvršila agresiju i okupirala dijelove Ukrajine.