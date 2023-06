Što će biti s Prigožinovom vojskom? Wagner prelazi pod zajedničko zapovjedništvo

Temelj raskola između Vladimira Putina i Jevgenija Prigožina, odnosno konačnog razlaza ruske vojske i ministarstva obrane te grupe Wagner ukaz je ministra Sergeja Šojgua da sve takve postrojbe moraju ući pod zajedničko zapovjedništvo ruskog ministarstva obrane, odnosno glavnog stožera kojem je na čelu general armije Valerij Gerasimov. Podsjetimo samo kako netrpeljivost između Prigožina te Šojgua i Gerasimova traje praktično od početka sukoba.

Kako smo ranije pisali u inicijalnoj analizi, Wagner nije bio jedina takva skupina u početku sukoba u Ukrajini. Prema pisanju nekih ruskih neovisnih medija, kada je Prigožin shvatio kakve mu mogućnosti daje vlastita postrojba, počeo se izvlačiti iz okrilja vojnoobavještajne službe GRU pod čijim su okriljem takve postrojbe nastajale. Kada je general potpukovnik Vladimir Aleksejev, izuzetno utjecajni časnik GRU-a to shvatio, pristupio je stvaranju nove takve postrojbe, PMC Redut, čije je zapovjedništvo dao Anatoliju Karaziji, svojem čovjeku od povjerenja koji mu je, prema nekim izvorima, i rođak. Upravo je ova skupina imala zadatak provesti svrgavanje vlasti u Kijevu prvih dana invazije. No, ukrajinske su vlasti bile upozorene, plan je neslavno propao, Karazija je izgubio 90 posto svojeg ljudstva i PMC Redut praktično nestaje. Ostaje samo Wagner i Prigožin koji su s borbama u Ukrajini narasli do razine prijetnje samom režimu.

VEZANI ČLANCI:

Prošlog mjeseca pojavile su se informacije kako PMC Redut još djeluje na bočnim položajima oko Bahmuta. Ali, znamo da je glavna snaga koja je iznijela zauzimanje tog grada koji je sveden praktično na ruševinu ipak bio Prigožinov Wagner. A on nije mogao podnijeti da se njegovu privatnu vojsku svede na puku postrojbu u sastavu ruske vojske. Što će biti s wagnerovcima, poznato je. Ta organizacija ima svoje postrojbe u brojnim afričkim državama gdje se brinu o zaštiti ruskih interesa, nemoguće je znati što pojedini od njih misle, no nije za vjerovati da će se nešto previše mijenjati u tom smislu. Što se tiče onih koji su sada u bazama u Ukrajini i Rusiji, portparol Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je da je među njima "bilo nekoliko onih koji su se predomislili na samom početku i odmah se vratili". Takvih je informacija odmah bilo i pri početku pobune. Ti borci kao i oni koji su odmah odbili sudjelovati mogu nastaviti sa službom.

– Postignut je dogovor da se vojnici PMC Wagnera vrate u svoje baze i mjesta raspoređivanja. Neki od njih, ako to žele, mogu kasnije potpisati ugovore s Ministarstvom obrane. To se također odnosi na borce koji su odlučili ne sudjelovati u ovoj oružanoj pobuni – rekao je Peskov. Ovo znači da će na kraju Grupa Wagner poslušati ukaz iz ministarstva obrane i prijeći u redoviti sastav vojske i pod zajedničko zapovjedništvo.

VIDEO Građani slave povlačenje Wagnera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

>>Sve o najnovijim događanjima u Rusiji pratite OVDJE