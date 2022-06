Što bi Vučića više rastužilo: da Hrvatska blokira ulazak Srbije u EU ili da to ne učini?

Svakih nekoliko dana kod nas osvane u medijima naslov koji tvrdi da je Srbija potrošila sve džokere i da više neće moći sjediti na nekoliko stolaca. Misli se, naravno, na vanjskopolitički položaj i stav Srbije za koju svi znamo gdje politički pripada, a to je uz svog velikog brata, Putinovu Rusiju. I onda dođu više ili slabije rangirani političari sa Zapada koje dočeka Aleksandar Vučić i nastane uvijek isti igrokaz, pa će tako novi njemački kancelar Scholz javno pritisnuti Srbiju da mora uvesti sankcije Rusiji, želi li biti dio EU društva, pa onda Vučić nekoliko dana u medijima plače kako su Srbija i on izloženi neizdrživim pritiscima. I onda se, naravno, ne dogodi ništa. Te priče o tome kako će netko pritisnuti Srbiju, pozvati na red i staviti u poziciju biranja ili-ili već vrijeđa zdravi razum. To se, naime, najizglednije neće dogoditi.