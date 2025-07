Stjepan Kovač osuđen na 10 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, bivši policajac dobio djelomičnu uvjetnu kaznu

Stjepan Kovač, bivši SDP-ov gradonačelnik Čakovca i njihov bivši saborski zastupnik, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen zbog trgovanja utjecajem na 10 mjeseci zatvora, a zatvorska kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro. Istom presudom sudskog vijeća pod presjedanjem suca Mladena Žeravice, Mario Sever bivši policajac, koji se teretio za dvije zloporabe položaja i ovlasti nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora. Od izrečene kazne Sever 10 mjeseci mora provesti u zatvoru, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Njemu je izrečena i zabrana potpunog obavljanja policijskog zvanja u trajanju od pet godina. I on i Kovač, moraju platiti po 1.500 eura svaki, za troškove sudskog postupka.

Njih dvojica i njihovi branitelji se na objavi presude nisu pojavili, a sudac Žeravica je u obrazloženju presude naveo kako je sudsko vijeće nedvojbeno utvrdilo da su optuženici počinili to za što ih se tereti.

- To proizlazi iz iskaza svjedoka, rezultata tajno snimljenih razgovora te priznanja njihovog suoptuženika koji je zbog toga na temelju nagodbe s USKOK-om i osuđen. Sever je zbog svojih postupaka od kojih nije imao koristi već ostao bez posla, pa se njegovi postupci mogu nazvati i glupima jer je do tog trenutka bila riječ o policajcu sa stažom od 28 godina. Ova presuda bi trebala biti upozorenje i njemu i drugima. Što se tiče Kovača, umjesto ovog za što se teretio, mogao je otići kod nekog odvjetnika i cijela bi stvar za njega vjerojatno drugačije završila - kazao je sudac Žeravica, obrazlažući nepravomoćnu presudu, na koju stranke imaju pravo žalbe.

USKOK je Kovača teretio za trgovanje utjecajem te da je lažirao SMS-ove u kojima mu se prijeti smrću. Priča je počela u travnju 2021. i trajala je do lipnja 2021. U to vrijeme Kovač je bio gradonačelnik Čakovca te je PU međimurskoj kazneno prijavio nepoznatu osobu zbog klevete. Kovaču je, prema optužnici, zasmetalo što je netko na internetskoj stranici pod nazivom "stjepankotac.icu" objavio sadržaj koji je Kovač smatrao uvredljivom. Isto tako Kovač je smatrao da mu ti navodi mogu umanjiti izglede na lokalnim izborima jer se u to vrijeme natjecao za gradonačelnika Čakovca. Kovač je kaznenu prijavu podnio policajcu Mariju Severu, koji mu je objasnio da se kleveta ne goni po privatnoj tužbi, te da stoga nema zakonske osnove za policijsko postupanje. No to se Kovaču nije svidjelo, pa je kako tvrdi USKOK, iskoristio svoj autoritet gradonačelnika Čakovca, te je Severa zatražio da poduzme sve kako bi otkrio identitet osobe koja je izradila njemu spornu internet stranicu te da mu dostavi te podatke.

Kako bi realiziralo to što se od njega traži, Sever je, kako se tereti, angažirao Damira Ledenčana, a sve što su dalje optuženici radili, radili su, tvrdi USKOK, u dogovoru s Kovačem. A to što su radili bilo je iniciranje lažne prijetnje Kovaču, jer je prijetnja djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Stoga je, kako se teretilo, Ledenčan Kovaču poslao prijeteće SMS poruke. Iz tih je poruka proizlazilo i da je Ledenčan autor Kovaču sporne internet stranice, pa je tako lažno stvorena osnova za službeno postupanje policije. Osim toga Kovač je na temelju lažne prijave za prijetnju stavljen i pod policijsku zaštitu te mu je dodijeljena policijska pratnja.

Kovača se tereti da je, nakon što je od Severa doznao da je na temelju njegove lažne prijave o prijetnji inicirana istraga koje je dovela do mogućeg autora internet stranice, od načelnika PU međimurske tražio da požuri dovršetak te obrade i to prije okončanja drugog kruga izbora za gradonačelnika. Tražio je i da se državnom odvjetništvu podnese posebno izvješće kao nadopuna njegovoj prijavi. Osim toga, Kovač je tijekom izborne kampanje govorio kako prima prijetnje smrću te kako se osoba koja mu prijeti dovodi u vezu s njegovim protukandidatom na izborima. To je radio, prema optužnici, kako bi pridobio naklonost birača te ostvario pobjedu na izborima, a pritiske na načelnika PU međimurske da se operativna obrada njegove lažne prijave za prijetnju ubrza, nastavio je i nakon lokalnih izbora na kojima ipak nije uspio postati gradonačelnik. Ledenčan, koji je bio optužen, priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om, a u tajne mjere u ovom postupku "upao" je i Matija Posavec, župan međimurski, kojem se sudi u odvojenom postupku zbog optužbi da je primio 10.000 kuna mita.

Kovač je u obrani nijekao krivnju te je kazao da nije znao da su prijetnje koje je prijavio lažne. Što se tiče Severa, njega se teretilo i da je povjerljive podatke iz policijskih izvida odavao Igoru Železnjaku, koji se bavi preprodajom automobila. I on je također nijekao ono za što ga je USKOK teretio. Vezano za optužbe da je sudjelovao u lažiranju prijetnji Kovaču, tvrdio je da je Ledenčan sve napravio na svoju ruku.