Stižu reakcije na razgovor Trumpa i Putina: 'Ovo bi moglo ući u povijest kao crni dan za Europu'

Tijek događaja:

9:00 - 'Ovaj dan mogao bi ući u povijest kao crni dan za Europu'

Stigle su i prve kritike na račun novog poteza Trumpa. Američki senator Adam Schiff i dugogodišnji kritičar Trumpa nazvao ga je ovoga puta ''odličnim sklapačem dogovora - za Kremlj''.

- Danas je predsjednik Trump nazvao našeg neprijatelja, Rusiju, prije nego što je nazvao našeg saveznika, Ukrajinu. U međuvremenu, njegov ministar obrane isključio je budućnost Ukrajine u NATO-u i obnovu ukrajinskog suvereniteta nad vlastitom zemljom. Nemojmo umanjivati ​​riječi o tome što to predstavlja: predaju interesa Ukrajine i naših vlastitih, čak i prije nego što pregovori počnu - poručio je na X-u.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas objavila je sinoć izjavu u ime skupine nacija Weimar+, Francuske, Poljske, Njemačke, Španjolske, Italije i Velike Britanije. ''Neovisnost i teritorijalni integritet Ukrajine su bezuvjetni. Naš prioritet sada mora biti jačanje Ukrajine i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava'', navodi se. Predsjednik odbora za vanjske poslove estonskog parlamenta Marko Mihkelson upozorio je jučer kako bi taj dan ''mogao ući u povijest kao crni dan za Europu''.

Ukraine's independence and territorial integrity are unconditional.



Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees.



In any negotiation, Europe must have a central role.



Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1