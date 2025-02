Stižu nam još deblji minusi: Evo kakvo vrijeme nas čeka nakon vikenda

Hladna fronta je jučer donijela čak 40 centimetara snijega u gorju, a Državni meteorološki zavod je objavio čitav niz upozorenja za skoro cijelu zemlju. Naime, prema DHMZ-u, danas će na sjevernom Jadranu i većem dijelu središnje Hrvatske biti djelomice sunčano. Drugdje promjenljivo do pretežno oblačno. Oborina će biti uglavnom u Dalmaciji, na obali mjestimice izraženija kiša i grmljavina, a u unutrašnjosti i snijeg. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Nadalje, u unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. Popodne vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 6 do 12 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: DHMZ

U nedjelju će u unutrašnjosti će većinom biti oblačno uz mjestimice malo snijega, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, a vjetar će na kopnu biti slab, popodne i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, na moru između 2 i 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, na Jadranu između 8 i 13 °C.

Foto: DHMZ

Osim toga, objavljena je i prognoza za idući tjedan, a najavljuje se još jače zahladnjenje koje se vidi i na prognostičkim kartama. Početkom tjedna će Balkan i istok Europe zahvatiti prava zima. U gorju i u kontinentalnoj Hrvatskoj će minimalne noćne temperature zraka nerijetko padati ispod -10 °C, a hladno će biti i na Jadranu, iako će dnevne temperature zraka uz pregršt sunčanog vremena biti vrlo povoljne za izlete i šetnje, prenosi Istramet.

Foto: Istramet

