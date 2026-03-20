Stiže nam novo zahladnjenje: Snijeg bi mogao i u niže predjele

Iako je veljača bila neuobičajeno topla, a početak proljeća obilježen sunčanim i ugodnim vremenom, vremenske prilike uskoro bi se mogle značajno promijeniti. Prema prognozama, prema Hrvatskoj stižu hladnije zračne mase sa sjevera Europe koje bi u narednim danima mogle donijeti osjetno zahlađenje.

Već tijekom vikenda očekuje se postupno pogoršanje. Subota će u većem dijelu zemlje biti oblačnija nego petak, a na kopnu je mjestimice moguća i slaba kiša. Ujutro će ponegdje biti i slabog mraza, dok će na Jadranu još puhati lokalno jaka bura. U nedjelju i ponedjeljak ne očekuju se veće promjene.

Prema prognozi DHMZ -a, u Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ali uglavnom suho. Temperature će se kretati od jutarnjih oko 3 °C do dnevnih između 12 i 15 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će svježije i oblačnije, osobito na zapadu, gdje je poslijepodne moguća i slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se sjeveroistočni vjetar i bura, koja će pod Velebitom biti i jaka. Jutarnje temperature u unutrašnjosti mogle bi pasti i do -2 °C, dok će na moru biti između 5 i 9 °C. Dnevne temperature kretat će se od 9 °C u gorju do 15 °C na otocima.

U Dalmaciji će jutro biti pretežno sunčano, a zatim slijedi porast naoblake uz temperature do 16 °C. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na krajnjem jugu prevladavat će djelomice sunčano vrijeme uz temperature između 14 i 16 °C. Početak idućeg tjedna donosi promjenjivo vrijeme s povremenom slabom kišom u unutrašnjosti, ponajprije u ponedjeljak, dok će temperature postupno rasti. Na Jadranu će biti djelomice sunčano, uz mogućnost slabe kiše na jugu, a u utorak se očekuje stabilnije i toplije vrijeme.

Ipak, dugoročnije prognoze donose znatno hladniji scenarij. Vegetacija je ove godine uranila, na nekim mjestima čak i do dva tjedna, pa bi nadolazeći mraz mogao predstavljati problem. Krajem idućeg tjedna očekuje se dolazak izražene hladne fronte koja će ponovno sniziti temperature ispod prosjeka, javlja Istramet .

U gorju je moguć i snijeg, a u slučaju jačih oborina i razvoja ciklone, snježne padaline mogle bi se spustiti i u niže predjele. Nakon prolaska fronte i razvedravanja izgledan je i jači mraz, pri čemu bi se temperature u kotlinama i mrazištima mogle spustiti i do -5 °C, i to na samom pragu travnja.