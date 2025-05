Stiže nam još veće zahlađenje: Očekuju nas grmljavina i pljuskovi, upaljen alarm za cijelu Hrvatsku

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena s čestim kišama, Hrvatsku u petak zahvaća nova izraženija promjena – očekuje nas još kišovitije, vjetrovitije i osjetno svježije vrijeme u mnogim krajevima. Riječ je o prodoru hladne fronte koja će donijeti obilnu kišu, zahlađenje i pojačan vjetar, osobito tijekom noći i jutarnjih sati.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuti Meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, upozoravajući na potencijalno opasno vrijeme zbog obilne kiše, grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. U nekim područjima mogući su i problemi u prometu, a građanima se savjetuje dodatan oprez.

Foto: DHMZ

Već u noći na petak i u rano jutro kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će gorje, sjeverni i srednji Jadran te središnju Hrvatsku, gdje se očekuje i najintenzivnije vrijeme. Lokalno može pasti i obilna kiša, a prvi dio dana u većini zemlje bit će najnestabilniji.

Temperature zraka neće značajnije varirati tijekom dana u većem dijelu zemlje, posebice u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, gdje se može dogoditi da jutro bude toplije od poslijepodneva. U gorju će se temperatura kretati oko 8 °C, na sjeverozapadu oko 10, na istoku i sjevernom Jadranu nešto viša, a u Dalmaciji može dosegnuti i 18 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno oblačno i kišovito, uz mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine. Sjeverni vjetar bit će umjeren do jak, ali će popodne slabjeti i okretati na sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 17 °C. Središnju Hrvatsku očekuju još niže vrijednosti, dodatno pojačane osjećajem hladnoće zbog česte i povremeno obilne kiše te umjerenog do jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Prema večeri će se vrijeme postupno smirivati, a moguća su i kraća razvedravanja.

Foto: DHMZ

Na zapadu zemlje, osobito na obali sjevernog Jadrana, moguća su kratkotrajna sunčana razdoblja, no većinu dana obilježit će česta kiša, ponegdje i grmljavina. Bura će puhati umjereno do jako, podno Velebita na udare i olujno. Temperature će se u Gorskoj Hrvatskoj kretati između 9 i 13 °C, dok će na obali i otocima biti između 12 i 17 °C. Dalmaciju očekuju više vrijednosti – između 17 i 22 °C – uz promjenjivu naoblaku i povremenu kišu. Na sjevernom dijelu Dalmacije veća je vjerojatnost grmljavinskog nevremena. Jugo će tijekom dana okretati na buru, a na krajnjem jugu zadržat će se jugo gotovo cijeli dan uz umjereno valovito more.

Za vikend se očekuje sunčanije vrijeme u unutrašnjosti, ali uz hladna jutra i tek rijetke popodnevne pljuskove. U novom tjednu ponovno raste vjerojatnost za kišu u zapadnim krajevima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperature će postupno rasti. Na Jadranu će svaki dan biti sve sunčanije i toplije, no subota na jugu još može biti nestabilna, uz mogući pljusak i grmljavinu. Umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita i na dijelu srednjeg Jadrana, u nedjelju će slabjeti i okrenuti na sjeverni vjetar.