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DANAS VRUĆE

Stiže nova promjena vremena

Zagreb: Proljetni pljusak u centru grada
Foto: Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 07:24

U Dalmaciji će biti većinom sunčano, vrlo toplo i lokalno vruće, uz temperaturu zraka do 31 stupnja

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, no u unutrašnjosti će u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka lokalno biti mogućih pljuskova s grmljavinom. Prema prognozi DHMZ-a, pljuskovi su najizgledniji u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 28 i 30 stupnjeva. Magla je mjestimice moguća i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će dan također proteći uz mnogo sunca. Vjetar će biti većinom slab, prijepodne ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Temperatura će s jutarnjih 14 do 16 stupnjeva porasti na 27 do 29 stupnjeva, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT.

Na sjevernom Jadranu najviša dnevna temperatura bit će slična kao i u unutrašnjosti, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije, uglavnom od 24 do 28 stupnjeva. Nakon jutarnjih vrijednosti od oko 11 stupnjeva u Lici do 21 stupanj na obali, dan će donijeti dosta sunčanog vremena. U unutrašnjosti će se razvijati oblaci, a u gorju su lokalno vjerojatni popodnevni pljuskovi. Bura će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Dalmaciji će biti većinom sunčano, vrlo toplo i lokalno vruće, uz temperaturu zraka do 31 stupnja. Poslijepodne će, uz umjeren razvoj oblaka, ponegdje biti mogućih kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti. Na obali će u drugom dijelu dana puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a more će biti malo valovito. Temperatura mora kretat će se između 20 i 23 stupnja. Pretežno sunčano bit će i na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar će biti slab, mjestimice do umjeren maestral, a najviša dnevna temperatura između 28 i 31 stupnja.

Prema DHMZ-u, u utorak će biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim krajevima. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, a navečer će u središnjim predjelima okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno moguće i jak na udare. Na Jadranu će od sredine dana puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura u utorak će biti od 11 do 16 stupnjeva, na Jadranu od 17 do 22, dok će najviša dnevna temperatura biti između 27 i 31 stupanj.

Kristina Klemenčić Novinc za HRT je najavila da će u unutrašnjost u utorak sa sjeverozapada stizati oblaci s kišom i grmljavinom, najprije u Međimurje i Hrvatsko zagorje, a u srijedu i četvrtak i u druge krajeve. Nakon jugozapadnog i jugoistočnog vjetra, u noći na srijedu zapuhat će sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak, uz pad temperature. Na Jadranu će utorak još biti većinom sunčan. U srijedu se, uz umjereno jugo i južni vjetar, potkraj dana na sjevernom dijelu očekuje porast naoblake, lokalno uz neverine. One su u oblačniji četvrtak moguće i u Dalmaciji, ali manje vjerojatne. U četvrtak će zapuhati bura, koja će donijeti osvježenje ponajprije na sjeverni Jadran.

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