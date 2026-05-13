Gastrointestinalna bolest

Više od 1.700 ljudi zatočeno na britanskom kruzeru zbog zaraze: 'Podsjeća na najmračnije dane Covida'

13.05.2026.
u 23:22

Zdravstvene vlasti navode kako ovaj slučaj nema veze s nedavnim izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru, već se pretpostavlja da je riječ o norovirusu ili trovanju hranom

Putnici kruzera Ambition već su danima zatočeni na brodu usidrenom u francuskom Bordeauxu nakon što se među putnicima pojavila zarazna gastrointestinalna bolest. Zbog sumnje na širenje virusa ili trovanja hranom, francuske vlasti zabranile su iskrcavanje svih 1.700 ljudi koji se nalaze na brodu. Prema informacijama koje prenose strani mediji, simptome bolesti zasad ima najmanje 48 putnika i jedan član posade. Zdravstvene vlasti navode kako ovaj slučaj nema veze s nedavnim izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru, već se pretpostavlja da je riječ o norovirusu ili trovanju hranom.

Dodatnu zabrinutost izazvala je smrt 92-godišnjeg putnika koji je preminuo u nedjelju na brodu. Uzrok smrti još nije službeno potvrđen, a navodno nije imao simptome povezane s aktualnom zarazom. Jedan od putnika, Michael Gallagher, opisao je atmosferu na brodu kao “zastrašujuću”, dodajući kako su on i supruga Patsy dobili upute da ostanu u svojim kabinama zajedno s ostalim putnicima. “Na snazi su ozbiljne karantenske mjere i posada daje sve od sebe”, rekao je Gallagher, prenosi We Are Tyrone.

Prema njegovim riječima, članovi posade u zaštitnim odijelima obilaze kabine i provode dezinfekciju, dok svi na brodu moraju poštovati stroga higijenska pravila i fizičku distancu kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Gallagher tvrdi da situacija na brodu podsjeća na najteže dane pandemije koronavirusa. “Vrlo je zabrinjavajuće i vlada velika neizvjesnost. Kada je velik broj ljudi u zatvorenom prostoru, rizik od zaraze uvijek je visok”, rekao je.

I drugi putnici za BBC su opisali situaciju kao “pomalo zastrašujuću”, iako ističu da većina pokušava ostati smirena. Zbog mjera opreza zatvoren je samoposlužni buffet, kao i bazen i jacuzzi na brodu. Neki putnici navodno su se razboljeli nakon pristajanja broda u Liverpoolu, a svi koji imaju simptome trenutno su izolirani u svojim kabinama, dok ostali mogu koristiti dijelove broda koji su još otvoreni.

CH
chemica
23:58 13.05.2026.

Sad se više mala ekskurzijica po Sjevernoj Koreji baš i ne čini toliko rizičnim turističkim putovanjem. Što ti se tamo može istinski ružnoga desiti, ali zbilja? Upoznaš domaću kuhinju, malo piletine, malo psećeg mesa u loncu, poneki sporiji micek koji nije uspio pobjeći poduzetnom kuharu, i što sad? Još se Sjevernokoreanci nisu otrovali. Svi živi i pucaju od zdravlja, a ne ko ovi nesretnici na kruzerima, svako malo izazovu ekološku kataklizmu i pobunu među morskim svijetom kad svi ko jedan zaposjednu wc školjke nakon sadržajnog i pomalo egzotično začinjenog ručka. Avantura počinje! Hehehe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

