Stigla prijetnja bombom u splitsku zračnu luku: 'Eksploziv je u prtljazi putnika, detonirat će ga pozivom'

Nova dojava o navodno postavljenoj bombi uznemirila je u četvrtak splitsku zračnu luku, nakon što je nadležnim službama stigla prijetnja povezana s letom prema Njemačkoj. Policija je za naš portal potvrdila da postupa po zaprimljenoj informaciji, ali nije iznosila dodatne pojedinosti o samom sadržaju dojave niti o mjerama koje se provode na terenu. Kako su za lokalne medije potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, službenici u zračnoj luci odmah su stupili u kontakt s odgovornim osobama te provode propisane sigurnosne provjere i odgovarajuće procedure.

Prema neslužbenim informacijama koje su objavili lokalni portali, u poruci se navodilo da je postavljena improvizirana eksplozivna naprava povezana s jednim putnikom na letu EW963 iz Splita za Köln, planiranom u 12.30 sati. Autor poruke tvrdio je da raspolaže informacijama koje bi mogle spriječiti tragediju te je zatražio hitnu reakciju nadležnih službi. U poruci se također iznose tvrdnje o navodnim dugovima putnika prema kriminalnim skupinama te mogućnosti da je eksplozivna naprava postavljena ispod vozila na parkiralištu ili u prtljazi. Spominje se i mogućnost aktivacije detonatora pozivom, no te tvrdnje zasad nisu službeno potvrđene.

Ranije tijekom jutra zbog sličnih prijetnji evakuirano je nekoliko srednjih škola na području Splita i Kaštela. Nakon obavljenih pregleda utvrđeno je da su dojave bile lažne te da opasnosti nije bilo. Iz policije su već ranije poručili da se sve zaprimljene dojave ovakve vrste tretiraju ozbiljno te da se provjere provode sukladno sigurnosnim protokolima. Međutim, za sada nije bilo informacija o eventualnoj stvarnoj opasnosti.

Učestale dojave o postavljenim bombama u četvrtak je komentirao i ministar Davor Božinović. Kazao je da ih je u posljednjih nekoliko dana bilo stotinjak, ne računajući današnji dan, ali i da su dojave poslane s lažnih email adresa registriranih izvan Hrvatske. "Mogu reći da se dojave šalju s lažnih mail adresa. U ovoj fazi sve te adrese su izvan RH tako da upravo stoga ostvarujemo intenzivnu suradnju s međunarodnim policijskim i drugim agencijama kako bi se identificirali počinitelji", kazao je Božinović precizirajući da se suradnja ostvaruje s Europolom i američkim agencijama.

Božinović je nadodao da su takve dojave prisutne i u drugom zemljama poput Slovenije, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. "Ono što dosad znamo je da niti jedna od tih dojava nije predstavljala opasnost za sigurnost hrvatskih građana", rekao je, istaknuvši da je policija izašla na svaku dojavu i da će to uvijek raditi. Ocijenio je dobrom reakciju građana na svaku takvu dojavu u smislu slušanja uputa policije koja je, kako je rekao, u kontaktu sa svim ravnateljima škola ili čelnim osobama u drugim pravnim osobama koje primaju takve prijetnje.