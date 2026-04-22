Strava u Splitu: U jakoj eksploziji smrtno stradala jedna osoba

U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije.
Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda. Za sada se tek zna da je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu je policija i zamjenik Županijskog državnog odvjetništva koji obavlja očevid. Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.
FOTO Boginja i s 54: Severina je mijenjala stilove i frizure, evo kako kako je izgledala na početku karijere
FOTO Evo kako izgleda dom Jacquesa Houdeka koji dijeli sa suprugom i djecom, neki detalji stari su više od 100 godina
“…u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive, pokraj Kauflanda" — jer očito je genitiv većini i dalje egzotičniji od same lokacije. Ali dobro, barem znamo gdje je trgovina