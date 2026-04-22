Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLOKIRAN ULAZ U GRAD

Strava u Splitu: U jakoj eksploziji smrtno stradala jedna osoba

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
22.04.2026.
u 05:08

U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije.

Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda. Za sada se tek zna da je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu je policija i zamjenik Županijskog državnog odvjetništva koji obavlja očevid. Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.

Ključne riječi
policija eksplozija Split

Komentara 2

Pogledaj Sve
CO
CommonSense
06:20 22.04.2026.

“…u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive, pokraj Kauflanda" — jer očito je genitiv većini i dalje egzotičniji od same lokacije. Ali dobro, barem znamo gdje je trgovina

Avatar matalan
matalan
05:58 22.04.2026.

Izgradimo im dva nova Poljuda i Hauptbahnhof možda će manje grintati...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!