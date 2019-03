Štern, Rusak i Đorđević na Bandićevoj listi za izbore za Europski parlament

Na obilježavanju četvrte godišnjice stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti u subotu je u Zagrebu predstavljena lista 12 kandidata za predstojeće izbore za Europski parlament, za koju je predsjednik stranke i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao da je lista od 11 uglednih imena iz raznih područja djelovanja, stručnih i kompetentnih koji nisu iz njegove stranke, a iz stranke je na listi jedino Jelena Pavičić Vukičević.

Na listi su: Martina Bienenfeld, Hrvoje Burić, Irena Cajner Mraović, Veljko Đorđević, Ljubo Jurčić, Jozo Milićević, Marijo Možnik, Jelena Pavičić Vukičević, Krešimir Rogina, Gordana Rusak, Davor Štern i Ana Vlahov.

Bandić je novinarima rekao da su danas predstavili kandidate abecednim redom, a ovih dana će izići i sa stvarnim redoslijedom na listi. Rekao je da je određivanje nositeljice ili nositelja liste tehničko pitanje i da će to napraviti ovih dana. "Pa bila dama ili muškarac prvi, ući će onaj koji dobije najviše glasova", dodao je .

Kazao je da je zadnjih mjesec dana sa svoje najbliže dvije suradnice, potpredsjednicama stranke - Anom Stavljenić Rukavina i Jelenom Pavičić Vukičević zamolili da na listi stranke za europarlamentarne izbore "dignu letvicu" čak i iznad letvice gradskih zastupnika za šesti mandat u Gradskoj skupštini.

"Od 12 kandidata na listi Stranke rada i solidarnosti, 11 je uglednih hrvatskih imena iz raznih područja djelovanja, od turizma do gospodarstva, od arhitekture do biokemije, i 11 ljudi stručnih, kompetentnih koji nisu stranački. Jedina dama na listi koja je u stranci je potpredsjednica stranke doktorica Pavičić Vukičević", istaknuo je Bandić.

Istaknuo je da neće govoriti o zastupljenosti žena i muškaraca na listi jer kod njega je, kaže, uvijek više žena.

"To za mene nije zakonska obveza nego život, to je stil života kojega njegujem", rekao je.

Poručio je da će biti jedina stranka koja će preko 95 posto ljudi na listi imati stručnih, kompetentnih, neovisnih ljudi. Uvjeren je da će to hrvatska javnost i građani zamijetiti te je pozvao birače diljem Hrvatske da iziđu na izbore za Europski parlament.

"Jer oni koji ostaju kući, složit će se s postojećim, a mislim da Hrvatskoj trebaju promjene i u Europskom parlamentu da se zastupaju prije svega nacionalni interesi, jača gospodarski rast i da Hrvatska bude sve više istinski partner europskoj", poručio je Bandić.

Na pitanje koliko mandata očekuje, rekao je da će to građani odlučiti.

"Ja očekujem da građani prepoznaju ono što smo ponudili. Ako sam u Zagrebu ponudio svaki put i dizao letvicu s kvalitetnijom listom i Zagrepčani birali tu listu, očekujem da ovu listu ljudi respektabilnih s imenom i prezimenom i karijerom prepoznaju i građani Hrvatske. To je sada na njima, a moj grijeh bi bio da ne pokušam. Mi ne samo da smo pokušali, nego smo to organizirali, a sada je sve na onima koji odlučuju - a to su naši građani i u Zagrebu i diljem Hrvatske", istaknuo je Bandić.

Rekao je da za izbore za Europski parlament misli potrošiti puno manje od drugih jer je njihova kvaliteta liste već uloženi kapital, jer nema većeg kapitala od ljudi.

"Mi smo, ako to mjerite s klubom, onda smo mi Barcelona ili Real, naš klub. Evo, Barcelona i Real to je puno para, to je puno više od četiri milijuna, to nema cijene, takvi ljudi nemaju cijenu, nisu za prodaju", poručio je Bandić.

Govoreći o 4. godišnjicu svoje stranke, Bandić je rekao da su nakon četiri godine imali izbornu skupštinu i da su izabrali novo-staro vodstvo, jednim dijelom staro, a jednim dijelom novo.

"Oni koji operativno vode stranku su izabrani manje-više isti jer tim koji pobjeđuje u Zagrebu, a pomalo i okolo Zagreba i širom Hrvatske na budućim izborima se ne mijenja bez povijesnih razloga. Danas smo izabrali sva tijela stranke, usvojili programske smjernice, a gospodarski savjet stranke će na prvom glavnom odboru predstaviti i program za naredno razdoblje", rekao je.

Svečano obilježavanje četvrte godišnjice stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti i predstavljanje liste 12 kandidata za predstojeće izbore za Europski parlament, održana je u punoj velikoj dvorani Koncertne dvorane "Vatroslava Lisinskog", a uz saborske zastupnike i zastupnike u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, na predstavljanju je bio i izaslanik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, potpredsjednik Hrvatskoj sabora Željko Reiner.

Na tom stranačkom skupu prikupljale su se i donacije za Udrugu za autizam Zagreb te za liječenje djevojčice Mile Rončević, oboljele od leukemije.

Bandić je novinarima rekao da će za djevojčicu Milu u kutiju prvi ubaciti 500 kuna. Rekao je da nikada nisu imali stranački skup, a da nisu demonstrirali tu svoju solidarnost. Kaže da ako bi svatko tko je bio na njihovom skupu uplatio makar po pet kuna, to bi bilo već dvije tisuće eura i "korak bliže onome što treba napraviti".

"Spreman sam ako se ne skupi dovoljno sredstava, na inicijativu gradonačelnika Rijeke i premijera, da se uključiti Grad Zagreb koliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Grad Zagreb nudi prvu rukavicu da sudjeluje, participira u adekvatnom dijelu zajedno s Vladom i Gradom Rijekom jer je dijete iz Rijeke, ima dvije godine, da to dijete ode u Ameriku, Philadelphiju i da probamo spasiti to dijete", poručio je Bandić.

