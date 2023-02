Ustavni sud 1. listopada 2023. ukida Zakon o izbornim jedinicama

Ukida se Zakon o izbornim jedinicama sa 1.10. 2023. neslužbeno doznaje Večernji list. Kako doznajemo, od 12 prisutnih sudaca 11 je podržalo odluku, a 1 se usprotivio. Taj piše izdvojeno mišljenje jer se protivi odluci. Od ovih 11 sudaca koji su podržali odluku, 6 prilažu i zasebno podupiruće mišljenje.

Podsjetimo, na potrebu izmjene propisa po kojima se provode parlamentarni izbori Ustavni sud upozorio je još 2010. godine, jer su neke izborne jedinice već tada kršile zakonski uvjet da broj birača ne smije odstupati od prosjeka za više od pet posto. I tadašnji i svi kasniji sazivi Sabora ignorirali su to izvješće. U međuvremenu su provedena i dva popisa stanovništva, a rezultati posljednjeg pokazali su da se ta odstupanja u međuvremenu povećala do razine koja bi u pitanje mogla dovesti ustavnost idućih izbora pa su na Ustavnom sudu prionuli na pripremu nove odluke. U tu je svrhu sudac izvjestitelj Gordan Selanec ljetos proveo i savjetodavnu raspravu u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva uprave i pravosuđa, ustavni pravnici, politolozi i matematičari. Prijedlog odluke u proceduru je uputio prije nekoliko mjeseci pa se očekivalo da će se Ustavni sud o njoj očitovati do kraja prošle godine.

To što se rasprava oduljila pokazuje kako među ustavnim sucima postoje razlike u pristupu ovoj temi te da nije posve izvjesno što će odlučiti većina. Jasno je tek da su sucima sada na raspolaganju tri mogućnosti: novim izvješćem zatražiti od Sabora da bez odgode izmijeni Izborni ili Zakon o izbornim jedinicama kako bi se ispoštovalo načelo jednakosti biračkog prava, ukloniti potencijalno neustavni propis ili propise iz pravnog poretka ili ne učiniti ništa. Posljednja je mogućnost pritom najmanje vjerojatna jer je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović već javno upozorio da bi uz važeća pravila izbori mogli biti neustavni, što je dodatno "začinio" izjavom kako Ustavni sud mora reagirati i radi zaštite vlastitog kredibiliteta. Preostaje, dakle, mogućnost ukidanja Zakona o izbornim jedinicama, što zagovaraju mnogi ustavnopravni stručnjaci ili da se izvješćem upozori na mogućnost poništavanja izbornog rezultata ne usklade li se zakoni s ustavnim načelima, pri čemu će od same odluke biti važnije njezino obrazloženje. Ustavni sud, naime, ne može sugerirati Saboru što treba pisati u novom zakonu ili zakonima, no odlukom itekako može adresirati potencijalne zamke, a jedna od njih krije se u sada već očito nevjerodostojnom registru birača.