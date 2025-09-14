Starmer: 'Ljudi imaju pravo na mirne prosvjede, ali nećemo tolerirati napade na policajce'

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da ljudi imaju pravo na mirne prosvjede nakon što se u subotu više od 100.000 prosvjednika pridružilo antiimigracijskom maršu kroz London, ali je osudio napade na policiju i rekao da je Britanija izgrađena na toleranciji i raznolikosti.

Krajnje desno orijentirani aktivist Tommy Robinson u subotu je organizirao marš u kojemu je sudjelovalo oko 110.000 ljudi. Policija je izjavila da je 26 policajaca, koji su osiguravali događaj, ozlijeđeno, a zasad je privedeno 25 demonstranata, no očekuje se da će ih biti još.

"Ljudi imaju pravo na mirne prosvjede. To je temeljna vrijednost naše zemlje", napisao je Starmer u nedjelju na X-u. "Ali nećemo tolerirati napade na policajce koji obavljaju svoj posao niti ćemo tolerirati da se ljudi na ulicama naših gradova osjećaju preplašeno zbog svojega porijekla ili zbog boje kože."

Imigracija je u Britaniji postala dominantno političko pitanje, zasjenivši opću zabrinutost zbog posrnule ekonomije, a istodobno je zemlja suočena s rekordnim brojem zahtjeva za azil. U ovoj je godini dosad preko La Manchea malim brodicama u Britaniju stiglo više od 28.000 migranata.

Mnogi sudionici marša isticali su crveno-bijele engleske zastave, kao i zastave Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (Union Jack), koja predstavlja cijelu Ujedinjenu Kraljevinu.

"Britanija je nacija ponosno izgrađena i utemeljena na toleranciji, raznolikosti i poštovanju. Naša zastava predstavlja našu raznoliku zemlju i nikada je nećemo predati onima koji je koriste kao simbol nasilja, straha i podjele", istaknuo je Starmer.

Policiju je iznenadio velik odaziv stanovništva na marš. U objavi su rekli da je skup na nekim mjestima bio prevelik da bi se uklopio u odobrenu rutu, pa su se suočili s "neprihvatljivim nasiljem" jer su ih demonstranti udarali nogama i šakama i na njih bacali boce i ostale predmete.