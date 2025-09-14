Naši Portali
'DOLAZI WOKE VIRUS'

Elon Musk dodatno rasplamsao nemire u moćnoj europskoj sili: 'Ili se borite ili umirete'

FILE PHOTO: Tesla CEO and X owner Elon Musk speaks about voting during an America PAC Town Hall, in Folsom
Foto: RACHEL WISNIEWSKI/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 11:02

Ovaj skup u Velikoj Britaniji, koji se smatra jednim od najvećih desničarskih događaja u desetljećima, okupio je više od 110.000 sudionika, dok je oko 5.000 protuprosvjednika izašlo na ulice u znak protivljenja.

Elon Musk, vlasnik X-a, sudjelovao je na skupu „Ujedinite kraljevstvo“ u Londonu, koji je organizirao krajnje desničarski aktivist Tommy Robinson. Musk se uključio putem video veze i u svom je govoru pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta i promjenu vlade, tvrdeći da Britanija „ne može čekati još četiri godine“ do sljedećih izbora, piše The Guardian. 

Tijekom obraćanja, Musk je upozorio da „dolazi nasilje“ te poručio okupljenima: „Ili se borite ili umirete“. Kritizirao je „woke virus uma“, nazivajući ga rasističkim, seksističkim i protiv kršćanske religije, te je pozvao na odlučivanje o napredovanju temeljem zasluga, a ne identiteta. Musk je također osudio ljevicu, tvrdeći da je „stranka ubojica“ i komentirajući nedavni slučaj ubojstva Charlieja Kirka, koje je rekao da su neki s lijeve strane slavili.

Prosvjedi u Velikoj Britaniji
FILE PHOTO: Tesla CEO and X owner Elon Musk speaks about voting during an America PAC Town Hall, in Folsom
1/20

Ovaj skup, koji se smatra jednim od najvećih desničarskih događaja u desetljećima, okupio je više od 110.000 sudionika, dok je oko 5.000 protuprosvjednika izašlo na ulice u znak protivljenja. Uz Muska, na događaju su govorili i britanska novinarka Katie Hopkins te francuski političar Éric Zemmour.

Ovo nije prvi slučaj Muskovog uključivanja u britansku politiku, već prije je kritizirao zakone poput Online Safety Act iz 2023. i javno raspravljajući o pitanjima poput slučajeva zlostavljanja djece. 

LU
Lujo123
11:14 14.09.2025.

Gospodin Elon Musk je potpuno u pravu a to što je rekao vrijedi ne samo za takozvanu Veliku Britaniju već i za cijelu Evropu pa i svijet.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
11:19 14.09.2025.

Lažna vijest: desničarski događaj sa 110 tisuća ljudi. Prava vijest: opće britanski prosvjedni skup protiv ilegalne imigracije i protiv ljevičarskog državnog terora s najmanje 1,5 milijunom ljudi.

SI
Sinatra
11:25 14.09.2025.

Dovoljno je pogledati videa ovog skupa pa da postane kristalno jasno koliko mediji lažu. Mirni prosvijedi, bez izgreda, zapaljenih automobila i razbijenih izloga...pa ipak su extremistički!? 110 000 ljudi? Bilo ih je od 1,5-3 milijuna. Mečina medija nije ovo niti prenjela a oni koji jesu umanjuju extremno broj prisutnih. To samo govori koliko se ljevica boji i koliko im se stolica klima. Uskoro će i kod nas...

