Elon Musk dodatno rasplamsao nemire u moćnoj europskoj sili: 'Ili se borite ili umirete'

Elon Musk, vlasnik X-a, sudjelovao je na skupu „Ujedinite kraljevstvo“ u Londonu, koji je organizirao krajnje desničarski aktivist Tommy Robinson. Musk se uključio putem video veze i u svom je govoru pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta i promjenu vlade, tvrdeći da Britanija „ne može čekati još četiri godine“ do sljedećih izbora, piše The Guardian.

Tijekom obraćanja, Musk je upozorio da „dolazi nasilje“ te poručio okupljenima: „Ili se borite ili umirete“. Kritizirao je „woke virus uma“, nazivajući ga rasističkim, seksističkim i protiv kršćanske religije, te je pozvao na odlučivanje o napredovanju temeljem zasluga, a ne identiteta. Musk je također osudio ljevicu, tvrdeći da je „stranka ubojica“ i komentirajući nedavni slučaj ubojstva Charlieja Kirka, koje je rekao da su neki s lijeve strane slavili.

Prosvjedi u Velikoj Britaniji

Ovaj skup, koji se smatra jednim od najvećih desničarskih događaja u desetljećima, okupio je više od 110.000 sudionika, dok je oko 5.000 protuprosvjednika izašlo na ulice u znak protivljenja. Uz Muska, na događaju su govorili i britanska novinarka Katie Hopkins te francuski političar Éric Zemmour.

Ovo nije prvi slučaj Muskovog uključivanja u britansku politiku, već prije je kritizirao zakone poput Online Safety Act iz 2023. i javno raspravljajući o pitanjima poput slučajeva zlostavljanja djece.