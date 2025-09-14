Tko je Tommy Robinson, čovjek koji stoji iza masovnog prosvjeda desničara i nacionalista u Londonu

U subotu je u Londonu održan jedan od najvećih krajnje desničarskih skupova posljednjih desetljeća, koji je organizirao kritičar imigracije i krajnje desničarski britanski aktivist Tommy Robinson. On je i predvodio marš pod nazivom „Ujedinimo Kraljevstvo“ i demonstracije predstavio kao skup za „slobodu govora“.

Na demonstracije u London stiglo je i više desničarskih političara i aktivista iz Europe, među njima i zastupnik njemačke Alternative za Njemačku (AfD) u Europskom parlamentu, Petr Bystroň. Pored marša kroz centar Londona održan je i skup u vladinoj četvrti. Na njemu se putem video-linka obratio i Elon Musk. Prema procjeni londonske Metropolitanske policije na prosvjedima je sudjelovalo između 110.000 i 150.000 ljudi. Demonstracije su uglavnom prošle mirno, iako je bilo napada na policiju i uhićenja.

Prosvjedi u Velikoj Britaniji

Ulice u centru Londona bile su prepune ljudi već nakon podneva. Na snimkama se vidi golema rijeka ljudi sa zastavama – najviše engleske zastave s crvenim križem na bijeloj podlozi te zastave Ujedinjenog Kraljevstva (Union Jack). Na transparentima su bili slogani za strožu politiku prema ilegalnim migrantima – poput „Zaustavite čamce“ ili „Pošaljite ih kući“. Tema demonstracija bilo je i ubojstvo ultrakonzervativnog američkog aktivista Charlieja Kirka – neki demonstranti nosili su transparente u njegovu čast, poput onoga na kojem je pisalo: „Sloboda govora je mrtva. Počivaj u miru, Charlie Kirk.“

Pristalice Robinsona skandirale su vulgarne pjesme o premijeru Ujedinjenog Kraljevstva Keiru Starmeru, vođi laburista, i tražile njegovu ostavku. Robinson je prosvjed i skup prenosio uživo na platformi X, uz brojne objave. Više je puta pozivao sudionike da ostanu mirni. Neprestano je govorio o milijunima „britanskih patriota“ koji „brane slobodu govora“ na ulicama. Na skupu u vladinoj četvrti održana je minuta šutnje u počast ubijenom američkom aktivistu Charlieju Kirku (31), gajdaš je svirao „Amazing Grace“, a o njemu je govorilo i nekoliko ljudi na pozornici. Tommy Robinson je pred okupljenima promuklim glasom rekao da „tiha većina više neće biti tiha“, da „migranti sada imaju više prava na sudu nego britanska javnost, ljudi koji su izgradili ovu naciju“ te da je ovo okupljanje početak „kulturne revolucije“.

Na skupu je govorio i krajnje desničarski francuski političar Éric Zemmour, koji je tom prilikom između ostalog rekao: „I vi i mi smo podvrgnuti istom procesu velike zamjene naših europskih naroda ljudima koji dolaze s juga i muslimanskom kulturom, vi i mi bivamo kolonizirani od strane naših bivših kolonija.“ Robinson je putem video-linka izravno razgovarao s direktorom Tesle i vlasnikom platforme X, Elonom Muskom, koji se ove godine već nekoliko puta umiješao u britansku politiku. On je apelirao na „zdrav razum" Britanaca. „Postoji nešto lijepo u tome biti Britanac, a ono što ovdje vidim je uništavanje Britanije, najprije spora erozija, a zatim sve brže propadanje Britanije zbog masovne nekontrolirane migracije“, rekao je.

Musk je iznio optužbe protiv javnog servisa BBC-a, koji je nazvao „suučesnikom u uništavanju Velike Britanije“. Istodobno je govorio da britanska javnost živi u strahu da slobodno izrazi svoje mišljenje. „Uvjeren sam da u Velikoj Britaniji mora doći do smjene vlasti. Ovo više ne može – nemamo još četiri godine, ili kad god budu sljedeći izbori, to je predugo. Neophodno je da se nešto poduzme.“ Prema riječima direktora Tesle, parlament treba raspustiti i održati nove izbore.

U Londonu je u subotu održan i protu-prosvjed „Marš protiv fašizma“, koji je organizirala skupina „Ustanite protiv rasizma". Prosvjed na kojem se po procjeni policije okupilo oko 5.000 ljudi bio je znatno manji, ali vrlo bučan. Okupljeni su nosili transparente „izbjeglice su dobrodošle“ i „razbijte krajnju desnicu" te uzvikivali „ustani, bori se". Među demonstrantima bila je i laburistička zastupnica Diane Abbott, koja je Robinsonove izjave nazvala „besmislicom" i „opasnima". Više od 1.000 policajaca bilo je angažirano kako bi osigurali prosvjede koji su prošli uglavnom mirno. Ipak, prema navodima Metropolitanske policije, 26 policajaca je ozlijeđeno, od kojih četvero teško.

„Nema sumnje da su mnogi došli iskoristiti svoje zakonsko pravo na prosvjed, ali bilo je i onih koji su došli s namjerom izazvati nasilje“, rekao je pomoćnik komesara Matt Twist. „Sukobljavali su se s policajcima, uključujući fizičko i verbalno zlostavljanje, i uporno pokušavali probiti kordone postavljene radi sigurnosti svih prisutnih.“ Do večeri je uhićeno 25 osoba, ali je policija najavila da će pokušati identificirati i druge sudionike nereda. Još tijekom poslijepodneva Metropolitanska policija je na platformi X objavila da je na više mjesta došlo do sukoba. Na fotografijama su se mogli vidjeti i ozlijeđeni demonstranti. Neki su pokušavali probiti barijere i doći do protu-prosvjeda. Tijekom dana policija je morala angažirati dodatne snage sa zaštitnom opremom i policijske konjanike.

Tommy Robinson (42) jedna je od najkontroverznijih ličnosti u Velikoj Britaniji. On se zapravo zove Stephen Yaxley-Lennon, ali je nastupao pod nekoliko pseudonima, uključujući Andrew McMaster i Paul Harris.

Osnovao je krajnje desničarsku „Englesku ligu obrane" (English Defence League). Kratko je bio zamjenik predsjednika krajnje desničarske Britanske slobodarske stranke (British Freedom Party). Više je puta pravomoćno osuđivan za tjelesne ozljede, prijevare i klevetu, a zatim je više puta boravio u zatvoru. Bio je ključni akter krajnje desničarskih akcija i demonstracija protiv migracije i islama. Na društvenim mrežama je vrlo aktivan i ima ogroman broj pratitelja. Ovih dana, kao i prethodnih mjeseci, njegove pristaše povremeno su organizirale prosvjede ispred hotela u kojima su smješteni tražitelji azila.

Laburistički premijer Keir Starmer obećao je da će smanjiti broj azilanata koji dolaze u Veliku Britaniju i da će do sljedećih izbora ukinuti smještaj migranata u hotelima. Od lipnja 2024. do lipnja ove godine britanske vlasti registrirale su 111.084 zahtjeva za azil, što je više nego u bilo kojem drugom jednogodišnjem razdoblju od početka evidencije 2001., priopćilo je u kolovozu Ministarstvo unutarnjih poslova u Londonu. Britanska vlada suočena je s pritiskom stranke Reform UK, koja je sve jača i koju vodi desničarski populist Nigel Farage.