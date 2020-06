Starijima je dovoljno da s njima porazgovarate i oči im zablistaju

Na današnjoj svečanosti u Ministarstvu obrazovanja u Zagrebu učenik Gimnazije Vukovar Luka Prce (18) dobit će prestižnu godišnju nagradu „Luka Ritz" koja se dodjeljuje za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Koliko je vrijedna i važna ova nagrada, dokazuje i činjenica da su sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj mogle nominirati učenice i učenike koji promiču toleranciju, humano i nenasilno ponašanje. Nagradu dobivaju po jedan učenik osnovne i srednje škole.

Podsjetimo, Luka Ritz bio je srednjoškolac na pragu života kojeg su huligani na smrt pretukli. Imao je svega 18 godina, završavao je grafičku školu, svirao u rock-bendu. Želio je biti novinar i vjerovao je da je vrijeme na njegovoj strani. Život pun planova bio je pred njim kada su mu huligani brutalno prekinuli snove.

Poticaj za dalje

- Na prvi dan državne mature čuo sam da sam dobio nagradu. Iskreno nisam očekivao takvo nešto jer znam da za nagradu mogu konkurirati sve škole u Hrvatskoj i da je dobiva samo jedan srednjoškolac. Ove godine među svima njima izabran sam ja. Bio sam presretan jer takva nagrada osobi od 18 godina znači jako puno. Znam tko je bio Luka Ritz, kako je nastradao i ova će mi nagrada biti poticaj da se još više trudim - prve su riječi kojima je Luka Prce prokomentirao nagradu.

Luka je odličan učenik i životna mu je želja da upiše fakultet sestrinstva. Kaže da su ga za dobivanje nagrade nominirali profesorica Sanja Pavlović Šijanović i ravnateljica Gimnazije Vukovar Giana Marović Zeko. - Nominiran sam zbog svojeg humanitarnog rada, sudjelovanja u brojnim humanitarnim akcijama i širenja tolerantnog ponašanja - ističe Prce.

Iako mu je svega 18 godina taj popis već je sada podugačak. Između ostaloga kao volonter Crvenoga križa pomagao je i korisnicima smještenim u domovima za starije tijekom epidemije koronavirusa. Sudjelovao je i u akciji "72 sata bez kompromisa" u Osijeku, Zelenoj čistki u Vukovaru u okviru koje su uređivali korito Dunava, pošumljavanju Park šume Adica u Vukovaru, sadnji sadnica i drveća na vukovarskoj šetnici... Bio je i dio gimnazijskog volonterskog kluba "Vid - vidi i djeluj".

- Odmalena tako radim, a o dobivanju jedne ovakve nagrade nisam nikada ni pomislio. Razmišljam uvijek kako da nekome pomognem, porazgovaram s njim... Ne predstavlja mi to nikakav problem, nije naporno, a mnogima puno znači. Vidjelo se to i tijekom epidemije koronavirusa kada smo pomagali starijima. Njihov zadovoljni osmijeh i oči pune sreće jer ih se netko sjetio bili su mi najveća nagrada i poticaj za dalji rad. Nekada je nečije „hvala" veća nagrada od bilo čega drugoga - rekao je Prce. Dodaje kako će i dalje nastaviti raditi isto, pomažući svima koliko god je to u njegovoj moći i koliko god će mu to dozvoljavati fakultetske obveze.

- Ne smijemo nikada gledati drukčije ni na koga bez obzira na boju kože, opredjeljenje, nacionalnost, bez obzira na to kako izgleda i kako se oblači. Uvijek trebamo pomoći osobama kojima je ta pomoć potrebna jer nikada ne znamo kada će i nama zatrebati pomoć. To zadovoljstvo kada nekome pomognete na bilo koji način nešto je najvrednije što se može dobiti. Bilo je situacija kada je nekim starijim ljudima trebalo samo malo razgovora, koja topla riječ, a to svatko od nas može dati bez obzira na obveze - istaknuo je Prce.

Pravednije društvo

Vijest o dobivanju nagrade brzo se proširila među njegovim prijateljima tako da čestitke i pozivi stižu sa svih strana. Mobitel mu već nekoliko dana ne prestaje zvoniti. I u Gimnaziji Vukovar sretni su zbog činjenice što će baš njihov učenik dobiti nagradu „Luka Ritz".

- S ciljem izgradnje boljeg, pravednijeg i humanijeg društva naš Luka Prce tijekom svoga školovanja vodio se upravo tim vrijednostima, a kako i sam kaže, osmijeh, lijepa riječ ili dobro djelo nemaju cijenu, a mnogima puno znače. Zato je najvažnije pomagati i truditi se i biti promjena koja je našem društvu potrebna. Ovakvo priznanje uspjeh je za Luku, ali i za Gimnaziju Vukovar koja provođenjem različitih aktivnosti prepoznaje i potiče mlade na promicanje tolerancije i mira te razvijanje pozitivnoga odnosa među učenicima i odraslim osobama, rekla je Marović Zeko. Luka Ritz napisao je: „Svi imaju pravo disati", a naš je zadatak da tu njegovu misao i ostvarimo u Hrvatskoj. Stoga mlade ljude poput Luke Prce i sličnih treba što više poticati.