Stanovnicima Podsuseda prestala dolaziti cisterna s vodom zbog dokumenta koji je kasnio

Osiguravanje pitke vode građanima u 21. stoljeću se smatra civilizacijskim minimumom. Građani zagrebačkog kvarta Podsused redovito dobivaju vodu cisternama, ali početkom godine prestale su dolaziti i cisterne.

Višnjica Gotal stanuje na krajnjem zapadu Grada Zagreba, na obroncima Medvednice.

- Sad već dva tjedna ništa, nisu nam potpisali papire da možemo dobiti vodu, tu vidite da su kanistri, bačve, sve je prazno. Nemamo ni za WC, ni za kuhanje, ni za piti, ništa, rekla je Višnjica Gotal za HRT.

Slična je situacija u ostalih pedesetak kuća u ulicama Meglenjak i Jagodišće.

- Evo prekjučer sam saznala da su rekli da nam uopće ne mogu voziti vodu jer gradonačelnik neće potpisati subvenciju, a svi znamo da nam je voda jedna od važnijih stvari za život, kazala je Helga Kahlina.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević odbacuje optužbe. I kaže da to nije točno, nego da dokument koji je trebao potpisati do njega nije ni stigao.

- Ja bih volio čuti da netko istupi javno iz gradske uprave ili bilo koje strukture, gradskog poduzeća, kome sam ja ikad rekao da neću potpisati da se produže cisterne za vodu tamo gdje vode nema. Znači, naravno da nije točno, jedna cisterna košta sto kuna, izjavio je gradonačelnik Zagreba prije par dana.

Stariji stanovnici kažu da prva obećanja o izgradnji vodovoda sežu u davne sedamdesete. Radovi - doduše ne na vodovodnoj mreži, nego na kanalizaciji, počeli su petstotinjak metara dalje, s druge strane Medvednice.

- Napokon on od ove godine počinjemo dobivati odvod, ali dovod ne znam kad će rješavati. A sad, mi smo na brdu i jako je gadno kako to rade, mislim dečki rade super, međutim oni do četiri moraju sve zakopati jer se auti ne mogu tu mimoilaziti, nikako drukčije, izjavio je Karlo Rožman.

VIDEO: Što posjeduje novi ministar Bačić: Plaća od 20.000 kn, kuće, vikendice, štednja u eurima...