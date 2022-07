Staničić: Pelješki most nova turistička atrakcija, potiče zanimanje za jug

Pelješki most, uz prometnu funkcionalnost povezivanja s jugom Hrvatske, postaje i nova turistička atrakcija o čemu već strani mediji rade priloge, a bit će i dio turističke promocije zemlje te se očekuje da dodatno potakne turističku potražnju za jugom, ističe za Hinu direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

"Most će zasigurno biti nova turistička atrakcija, kako za nautičare, za koje će plovidba ispod mosta biti poseban doživljaj, tako i za brojne putnike i turiste kojima se pruža prekrasan pogled na most s okolnih vidikovaca i cesta. Koliko će motiv i sam most biti uključen u kreiranje posebnih ponuda, tura, suvenira i drugog ovisi o samim destinacijama i subjektima koji djeluju na tom području, a HTZ će kao i do sada koristiti most u sklopu promotivnih i informativnih kampanja", poručio je Staničić uoči otvaranja Pelješkog mosta u utorak.

Smanjenje ovisnosti turizma o zračnom prometu

Još je rano, kako dodaje, govoriti o izravnom i konkretnom utjecaju mosta na turistička kretanja u destinacijama na krajnjem jugu, ali smatra da je sasvim sigurno da će most smanjiti ovisnost juga i njegovog turizma o zračnom prometu.

"Iako su za Dubrovačko-neretvansku županiju među najvažnijim turističkim tržištima Velika Britanija i SAD, jako su važna i tržišta Njemačke, Poljske, Francuske i Slovenije, kao i domaće tržište, pa se očekuje i izravan utjecaj mosta na jaču potražnju i posjećenost i s tih tržišta. To se uklapa i u sliku Hrvatske kao vrlo dobro pozicionirane i prepoznate kvalitetne auto destinacije, čemu Pelješki most dodatno pridonosi", kaže Staničić.

Da most privlači turiste, ali i medije iz svijeta, pokazuje i prošlotjedna posjeta novinarske ekipe vodećeg europskog informativnog kanala Euronewsa, koji su ga u organizaciji HTZ-a snimali uz turističke teme i ponudu Dubrovačko-neretvanske županije te će prilog emitiati na tom kanalu koji je dostupan za oko 70 posto kućanstava u Europi ili za oko 145 milijuna ljudi.

O vezi s turizmom Staničić još naglašava da, uz bolju prometnu dostupnost Dubrovnika i cijelog poluotoka Pelješca, most znači i da će putovanje tim dijelom zemlje od sada biti puno praktičnije i ugodnije.

"Posebno smo ponosni i kako je most svojim kompleksnim i unikatnim dizajnom promijenio vizuru Malostonskog zaljeva, što će nam svakako koristiti i u pripremi atraktivnih te kvalitetnih promotivnih materijala i sadržaja za inozemna tržišta", kaže Staničić.

Turistički Dubrovačko-neretvanska županija blizu rezultatu iz 2019.

Zaključno iznosi i podatke o turističkom prometu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koji je u dosadašnjem dijelu ove godine sa 838 tisuća turista i oko 3,6 milijuna noćenja za 141, odnosno 108 posto bolji nego u istom razdoblju prošle godine 2021. U odnosu na rekordnu 2019. to je pak razina od 70 posto dolazaka i oko 81 posto noćenja turista.

Samo u dosadašnjem dijelu srpnja, u toj je županiji boravilo oko 305 tisuća turista, ostvarivši više od 1,5 milijuna noćenja, što su porasti od 48 i 41 posto u odnosu na 2021., a u usporedbi s istim danima srpnja 2019. to je 87 posto rezultata u dolascima i oko 92 posto rezultata u noćenjima.

U HTZ-u očekuju da se slični trendovi nastave i do kraja ljeta i do kraja ove godine.