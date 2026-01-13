Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI GRADSKI KVARTOVI

Dio Zagreba čeka velika transformacija: Spremaju se dva projekta u 'režiji' poznatih poduzetnika

Autor
Hana Ivković Šimičić
13.01.2026.
u 08:00

Pametne šetnice, sportska dvorana, Land Art park, biofilni vrtić i škola te stambeni dio s luksuznim vilama samo su dio plana za projekt na Müllerovu brijegu

Ciglana Črnomerec okružena stambenim zgradama, mahom osmerokatnicama. Fasade u smeđim, zemljanim tonovima kako bi se vizualno uklapale u obližnje šume prema Müllerovu brijegu. I zonu oko ZET-ova terminala u sljedećim godinama čeka velika transformacija, a riječ je o dva projekta u "režiji" poznatih poduzetnika. Koncept u kojem čuvena ciglana služi kao društveno kulturno središte budućeg kvarta s oko 1000 stanova osmislio je arhitektonski studio ARHIV, a riječ je o studiji razvoja koju su pripremili kao podlogu za raspisivanje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja. Rezultati tog natječaja će, pak, služiti kao temelj za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) područja oko ciglane, čime će se detaljizirati realizacija naselja.

Ključne riječi
Mullerov brijeg gradnja Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!