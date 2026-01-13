Dio Zagreba čeka velika transformacija: Spremaju se dva projekta u 'režiji' poznatih poduzetnika

Ciglana Črnomerec okružena stambenim zgradama, mahom osmerokatnicama. Fasade u smeđim, zemljanim tonovima kako bi se vizualno uklapale u obližnje šume prema Müllerovu brijegu. I zonu oko ZET-ova terminala u sljedećim godinama čeka velika transformacija, a riječ je o dva projekta u "režiji" poznatih poduzetnika. Koncept u kojem čuvena ciglana služi kao društveno kulturno središte budućeg kvarta s oko 1000 stanova osmislio je arhitektonski studio ARHIV, a riječ je o studiji razvoja koju su pripremili kao podlogu za raspisivanje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja. Rezultati tog natječaja će, pak, služiti kao temelj za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) područja oko ciglane, čime će se detaljizirati realizacija naselja.