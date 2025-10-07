Stan od 55 kvadrata prije 10-ak godina prodan je u Vukovaru za 12.000 eura. Ovako se cijene kreću danas

Vukovar je po mnogo toga specifičan u Hrvatskoj, a tako je i po cijeni nekretnina. Drugim riječima ako želite živjeti u jednom simpatičnom gradu, koji ima niz sadržaja i uz to je središte županije, onda svakako razmislite o Vukovaru jer tu možete i danas kupiti osjetno jeftiniji stan ili obiteljsku kuću.

Kada se govori o cijenama nekretnina u Vukovaru one su negdje do pandemije koronavirusa bile prilično niske i uvijek su se kao takve isticale u Hrvatskoj. Primjera radi prije desetak godina u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje namješten i opremljen stan od 55 kvadrata prodan je za 12.000 eura!!! U to vrijeme na tržištu je bilo niz stanova na prodaju koji su bili jeftini, ali nije bilo kupaca. Isto se odnosi i na obiteljske kuće tako da je se velika kuća s okućnicom na području grada prodavala za 30.000 eura pa naviše. A, onda je došla epidemija koronavirusa poslije koje su cijene nekretnina u Vukovaru osjetno porasle. Najviše su na cijeni stanovi kojih i nema u prodaji, a ako se i koji pojavi isti se vrlo brzo proda. Porasle su i cijene obiteljskih kuća kojih ipak i dalje ima na tržištu.

- Činjenica jeste da su proteklih godina nekretnine osjetno poskupjele u Vukovaru, ali i dalje kaskamo za cijenama nekretnina u obližnjim Vinkovcima i Osijeku. Cijena kvadrata stana se, ovisno o položaju, opremljenosti, katu i slično, kreće oko 1.500 eura u prosjeku. I dalje se može pronaći neki jeftiniji stan, a cijena najskupljeg kvadrata stana iznosila je 2000 eura po kvadratu – kaže Ružica Dufek vlasnica agencije za prodaju nekretnina Vukovarka.

Kao primjer ističe cijenu stana od 68 kvadrata koji je prodan za 95.000 eura što je nekih 1.400 eura po kvadratu. Prisjetila se i kako je cijena najjeftinijeg stana, kojeg je prodala prije desetak godina, iznosila 270 eura po kvadratu!!! Dufek kaže kako su osjetno porasle i cijene obiteljskih kuća ali da se i dalje mogu pronaći prilično jeftine kuće.

- Kod prodaje obiteljskih kuća nema nikakvog pravila. Tu se gleda položaj, koja je četvrt grada, kako je opremljena, ima li izolaciju, blizina vrtića i škola, a najviše ovisi o cijeni koju postavi vlasnik. Ima onih koji traže i dalje male novce, ali i onih koji su istaknuli visoke cijene – kaže Dufek.

Dodaje i kako su se kuće iz obnove, čija je cijena nekad iznosila oko 20.000 eura sada prodaju za oko 40.000 pa i do 50.000 eura. Ako želite proći još jeftinije onda se možete odlučiti za kupnju neke kuće u selima oko Vukovara koje se prodaju i danas po smiješno niskim cijenama u odnosu na njihove realne cijene. Tu uz kuću možete računati i na veliku okućnicu.

Zoran Kojić, vlasnik agencije za prodaju nekretnina Slavonika nekretnine, kaže kako je cijena nekretnina u Vukovaru i dalje nestabilna, ali i da zadnjih nekoliko godina ima tendenciju rasta. - Nekakva prosječna cijena kvadrata stana iznosi oko 1.500 eura što je i dalje duplo jeftinije od cijene kvadrata u Osijeku, a 30-40 posto su niže od cijena kvadrata stanova u Vinkovcima. Najskuplji stan, koji je realiziran, prodan je po cijeni od 2.000 eura po kvadratu. Stanova nema u ponudi, a tu se kod određivanja cijene gleda sve. Kako god svaki koji se pojavi na tržištu bude brzo prodan – kaže Kojić. Kada je riječ o prodaji obiteljskih kuća Kojić kaže kako su tu cijene najšarolikije te da njihova cijena ovisi o niz faktora.

- I uz to se jako puno kuća prodaje s tim da je i dalje tržište nekretnina u Vukovaru neuređeno. U isto vrijeme cijene kuća po okolnim selima su bagatelne i tamo uz zaista male novce možete kupiti super kuću s okućnicom. Problem je što se po selima prodaje jako malo kuća – rekao je Kojić.

Ukazao je i na cijene građevinskog zemljišta na području Vukovara rekavši se kako se kvadrat, u ovisnosti od lokacije i GUP-a, prodaje po cijeni od 30 do 110 eura po kvadratu. Posebna priča je prodaja poljoprivrednog zemljišta kojeg na tržištu gotovo da i nema, a kada se pojavi njegova cijena iznosi od 12.000 do 15.000 eura po jutru. U unutrašnjosti neke parcele, nešto dalje od ceste, ta cijena iznosi od 8.000 do 10.000 eura.

- Cijene su proteklih godina otišle osjetno gore. Stan, od 55 kvadrata koji je prije desetak godina prodan za 12.000 eura, sada bi najmanje koštao nekih 65.000 eura. Nekada je bilo više stanova na tržištu, a sada ih gotovo da i nema, a kada se i pojave prodaju se jako brzo. Vjerujem kako će u budućnosti cijene nekretnina dodatno rasti – zaključio je Kojić.