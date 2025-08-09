Stajali su čvrsto uz Izrael, sada se to promijenilo: Njemačka pod pritiskom počela ograničavati dostavu oružja Izraelu

Zbog pogoršanja humanitarne krize u Gazi i izraelskih planova za proširenje vojne kontrole nad tom enklavom, Njemačka je ograničila izvoz oružja Izraelu, što je povijesno rizičan korak za Berlin. Konzervativni kancelar Friedrich Merz, dosad čvrstog proizraelskog stava, objavio je odluku u petak tvrdeći da se namjeravanim radnjama Izraela neće postići ratni ciljevi eliminacije Hamasovih militanata ni vraćanja izraelskih talaca kući.

Smion je to potez za vođu koji je nakon pobjede na izborima u veljači rekao da će pozvati Benjamina Netanyahua u Njemačku unatoč nalogu za njegovo uhićenje koji je izdao Međunarodni kazneni sud. Njemačka podrška Izraelu, utemeljena na povijesnoj krivnji te zemlje za nacistički Holokaust, sad je na svom najtežem testu, dok visok broj palestinskih civilnih žrtava u Gazi, masovna ratna razaranja i slike izgladnjele djece narušavaju desetljeća te politike.

„Radi se o izvanrednoj odluci jer je to prva konkretna mjera ove njemačke vlade. Ali ne bih to vidjela kao zaokret, već kao 'hitac upozorenja'“, rekla je Muriel Asseburg, istraživačica u njemačkom Institutu za međunarodne i sigurnosne poslove. Ovaj potez odražava sve oštrije raspoloženje u Njemačkoj, gdje je javno mnijenje postalo kritičnije prema Izraelu i sve zahtjevnije da njezina vlada pomogne u ublažavanju humanitarne katastrofe.

Prema istraživanju ARD-DeutschlandTREND objavljenom u četvrtak, dan prije Merzove objave, 66 posto Nijemaca želi da njihova vlada izvrši veći pritisak na Izrael da promijeni svoju politiku, što je povećanje od devet posto u odnosu na istraživanje u travnju prošle godine. Još je upečatljivije što samo 31 posto Nijemaca smatra da imaju veću odgovornost prema Izraelu zbog njihove povijesti, dok 62 posto to ne smatra.

Naime, njemački politički establišment naveo je svoj pristup, poznat kao "Staatsraison", kao posebnu odgovornost za Izrael nakon nacističkog Holokausta, koji je 2008. tadašnja kancelarka Angela Merkel iznijela izraelskom parlamentu. No, Merzov manji koalicijski partner, Socijaldemokrati (SPD), već je bio eksplicitniji u želji da se na stol stave sankcije protiv Izraela.

Adis Ahmetović, glasnogovornik SPD-a za vanjsku politiku, rekao je da je obustava isporuka oružja samo prvi korak. „Mora uslijediti više, poput potpune ili djelomične suspenzije Sporazuma o pridruživanju (Europskoj uniji) ili medicinske evakuacije teško ozlijeđene djece“, rekao je Ahmetović za list Stern. „Nadalje, sankcije protiv izraelskih ministara više ne smiju biti tabu.“

Mediji podijeljeni

Produbljivanje podjela unutar Njemačke odrazilo se i na njezin medijski krajolik. Krajem srpnja, list Der Spiegel optužio je Izrael za kršenje međunarodnog humanitarnog prava i osudio sudjelovanjem njemačke vlade, kako je to nazvao. Na naslovnici je bila slika žena iz Gaze koje drže prazne zdjele uz naslov: "Zločin".

S druge strane, Bild, masovni dnevni list u vlasništvu Axel Springera, najveće njemačke medijske grupe, osudio je nedostatak ogorčenja prema islamističkom Hamasu čiji je prekogranični napad na izraelske zajednice izazvao rat, ukazujući na ono rastuće antiizraelsko raspoloženje i jednostrane prosvjede, kako to vide. Izrael poriče da provodi politiku gladovanja u Gazi i tvrdi da bi Hamas, koji je u napadu 7. listopada 2023. ubio oko 1200 ljudi i uzeo 251 taoca natrag u Gazu, mogao okončati krizu predajom.

Izraelski kopneni i zračni rat u Gazi ubio je preko 60 000 Palestinaca, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze. Postoje i drugi razlozi za njemačko oklijevanje da kritizira Izrael osim njegove nacističke prošlosti, kažu analitičari. Njemačka je drugi najveći dobavljač oružja Izraelu nakon SAD-a, ali i kupuje oružje od Izraela kao dio masovne obnove svojih oružanih snaga otkako je započela ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine. To uključuje i sustav za presretanje raketa Arrow-3.

Prošli tjedan izraelska obrambena tvrtka Elbit Systems objavila je ugovor vrijedan 260 milijuna dolara s Airbusom za opremanje aviona A400M njemačkog ratnog zrakoplovstva usmjerenim infracrvenim obrambenim sustavima. "Ako bi Izrael uzvratio ograničavanjem isporuke oružja Njemačkoj, budućnost njemačke zračne sigurnosti izgledala bi sumorno," procjenjuje za Reuters Volker Beck, bivši zastupnik u parlamentu i čelnik Njemačko-izraelskog društva.