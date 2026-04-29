NOVI 'RO-RO' KORIDOR

Gradi se nova strateška trgovačka ruta kao alternativa Hormuškom tjesnacu: Ogromna prilika za Hrvatsku, ovo su detalji

Antonio Mandir
29.04.2026.
u 11:08

Nova ruta Egipat–Trst dobiva na važnosti – ne samo kao privremeno rješenje, već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinirati prometne tokove između Europe i Bliskog istoka

Zbog krize u Hormuškom tjesnacu, sve veće nestabilnosti pomorskih ruta i naglog rasta troškova osiguranja brodova, Egipat ubrzano razvija novu stratešku trgovačku rutu koja povezuje Egipat i talijanski Trst – koridor koji bi mogao imati izravne koristi i za Hrvatsku kao dio tog prometnog pravca. Rastuće napetosti u regiji Zaljeva značajno su poremetile globalne tokove robe. Promet kroz Hormuški tjesnac drastično je pao – s uobičajenih do 178 brodova na svega pet do sedam dnevno, dok su premije osiguranja za ratne rizike skočile s 0,15 % na čak 10 %. Posljedice su lančane: više od 230 tankera ostalo je zaglavljeno, a troškovi prijevoza i energije naglo su porasli.

Egipat se sada pozicionira kao ključno logističko središte između Europe, Afrike i Bliskog istoka. Nova ruta, temeljena na tzv. 'Ro-Ro' koridoru, povezuje egipatsku luku Damietta s talijanskom lukom Trst, piše Business Insider Africa. Iz Trsta se roba dalje distribuira prema zapadnoj, kao srednjoj i jugoistočnoj Europi – prostoru u kojem Hrvatska ima posebno povoljan geostrateški položaj. Za Hrvatsku ova ruta otvara konkretne razvojne prilike. Luke poput Rijeke i Ploča mogle bi se snažnije uključiti u novi logistički lanac kao komplementarne točke Trstu – bilo kroz preuzimanje dijela tereta, razvoj skladišnih kapaciteta ili povezivanje željeznicom i cestama prema unutrašnjosti Europe.

Posebno je važan razvoj željezničkih koridora prema Mađarskoj i dalje prema srednjoj Europi, čime bi Hrvatska mogla postati važna tranzitna alternativa. S druge strane, roba iz Europe transportira se iz Trsta prema Damietti u Egiptu, zatim kopnenim putem do luke Safaga na Crvenom moru, odakle se šleperima otprema prema zaljevskim državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Katara. Ova kombinacija morskog i kopnenog transporta nudi bržu i sigurniju alternativu ruti kroz Hormuški tjesnac.

Projekt, dogovoren između Egipta i Italije 2023. godine, već pokazuje konkretne rezultate. Od pokretanja krajem 2024. godine kapacitet doseže oko 420 šlepera tjedno, a interes izvoznika kontinuirano raste, osobito za robu osjetljivu na rokove isporuke. Jedan operater opisao ju je kao "novi standard u trgovini". Logističke kompanije poput DHL-a, DSV-a i Kuehne+Nagela bilježe povećanu potražnju, ali i rast troškova zbog poremećaja postojećih lanaca opskrbe, piše njemački Focus.de.

Egipat ovim projektom ne odgovara samo na globalne poremećaje, već i na vlastite gospodarske izazove, uključujući pad prihoda od Sueskog kanala i devalvaciju svoje valute.  „Ovaj korak poduzet je u skladu s uputama predsjednika Sisija za jačanje sposobnosti Egipta da postane središnja logistička regija“, rekao je egipatski premijer Mostafa Madbouly. Vlasti u Kairu poručuju da im cilj nije samo odgovoriti na trenutačne krize, već dugoročno pozicionirati Egipat kao ključnu poveznicu između kontinenata i osigurati stabilnost globalnih lanaca opskrbe.“

Rat na Bliskom istoku i kriza u Zaljevu i dalje ostaju ključni faktori koji oblikuje globalnu trgovinu energijom. Upravo zato nova ruta Egipat–Trst dobiva na važnosti – ne samo kao privremeno rješenje, već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinirati prometne tokove između Europe i Bliskog istoka, uz veliku priliku za Hrvatsku da ojača svoju logističku i prometnu ulogu u regiji.

Ključne riječi
Hrvatska Trst Egipat Sueski kanal energetika trgovina Hormuški tjesnac

