TURISTI U NEIZVJESNOSTI

Mađari se raspisali o cijenama u Hrvatskoj: 'Zbog ovoga će ljetovanje biti još skuplje…'

Tea Tokić
29.04.2026.
u 13:10

Turisti, osobito oni iz srednje Europe, sve pažljivije kalkuliraju troškove putovanja. Gorivo, kao ključna stavka za dolazak automobilom, postaje važan faktor u odluci gdje ići na ljetovanje i koliko će ono u konačnici koštati

Mađarski mediji sve više pozornosti posvećuju cijenama goriva u Hrvatskoj, upozoravajući da bi novi rast mogao dodatno opteretiti ionako skuplju turističku sezonu. Portal HungryToday tako piše kako vozače uoči ljeta dočekuje novo poskupljenje, koje bi se moglo izravno preliti na troškove godišnjih odmora.

Prema njihovom izvještaju, cijene goriva u Hrvatskoj ponovno su porasle nakon odluke Vlade, pri čemu je benzin poskupio za četiri centa po litri, a dizel za čak 12 centi, što se ističe kao posebno značajan udar. Nove cijene stupile su na snagu u utorak i vrijedit će u razdoblju od dva tjedna.  Kako navodi isti izvor, cijena benzina sada iznosi 1,66 eura po litri, dok je dizel dosegao 1,85 eura. Plavi dizel, važan za poljoprivredu, poskupio je još izraženije i sada iznosi 1,36 eura po litri. Istodobno, jedini blaži pomak bilježi se kod ukapljenog plina, čije su cijene blago pale, no to ne mijenja ukupni trend rasta troškova.

Mađarski novinari pritom naglašavaju da bi bez državnih intervencija cijene bile još više. Hrvatska vlada i dalje regulira maksimalne maloprodajne cijene, koje se određuju na temelju prosjeka cijena fosilnih goriva u prethodnih 14 dana, uz definiranu trgovačku maržu. U širem kontekstu globalne nestabilnosti i rasta cijena energenata, ovakve vijesti ne zabrinjavaju samo domaće stanovništvo. Turisti, osobito oni iz srednje Europe, sve pažljivije kalkuliraju troškove putovanja. Gorivo, kao ključna stavka za dolazak automobilom, postaje važan faktor u odluci gdje ići na ljetovanje i koliko će ono u konačnici koštati.

Podsjećamo, cijene goriva u Hrvatskoj mijenjaju se svakih 14 dana, a nove stupaju na snagu utorkom u ponoć. Trenutne cijene vrijede do 5. svibnja 2026. godine. Iako su moguće manje varijacije ovisno o lokaciji i politici naftnih kompanija, prosječne cijene pokazuju da je Eurosuper 95 najčešće oko 1,64 eura po litri, dok premium varijante dosežu i iznad 1,80 eura. Eurosuper 100 kreće se iznad 2,10 eura. Eurodizel se najčešće prodaje oko 1,78 eura, dok skuplje premium verzije prelaze 2 eura po litri. Plavi dizel iznosi oko 1,29 eura, dok je autoplin najpovoljniji, s cijenama već od oko 0,95 eura po litri.

turisti turistička sezona ljetovanje Mađarska cijene goriva

Komentara 4

NM
13:41 29.04.2026.

Dnevna doza antihrvatske propagande na večernjoj hartiji.

SK
SkvikiZg
13:29 29.04.2026.

Kam god da buju išli moraju platit put jel autom ili kojim drugim prevoznim sredstvom, čim dalje to skuplje. Zabadava kmeče.

KU
kublajkhan
13:15 29.04.2026.

Gladni danas?

