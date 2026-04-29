NAJSLABIJA IKAD

FOTO Prvi put od 2007. u Moskvi će se odgoditi nešto nevjerojatno: Pogledajte kako su to objasnili

Maša Ilotić Šuvalić
29.04.2026.
u 10:14

Ove godine parada će biti znatno skromnija. Umjesto teškog naoružanja, fokus će biti na pješačkim postrojbama, veteranskim postrojbama i povijesnoj vojnoj tehnici iz Drugog svjetskog rata

Rusija će ovogodišnju paradu na Crvenom trgu 9. svibnja, kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, održati bez teške vojne tehnike. To je prvi put od 2007. godine da na paradi neće biti tenkova, oklopnih vozila ni raketnih sustava, što je, direktna posljedica velikih gubitaka u ratu protiv Ukrajine. Ministarstvo obrane Rusije priopćilo je kasno u utorak na Telegramu da ove godine neće biti prikazivanja "teške vojne tehnike" zbog "trenutačne operativne situacije". Osim toga, na paradi neće sudjelovati ni kadeti vojnih škola i mladih vojnih institucija.

Parada 9. svibnja tradicionalno je jedna od najvažnijih propagandnih manifestacija Vladimira Putina. Svake godine na Crvenom trgu prolaze kolone tenkova, raketnih lansera, interkontinentalnih balističkih projektila i tisuće vojnika, uz zrakoplovne prelete – sve u znaku vojne moći Rusije. Ove godine parada će biti znatno skromnija. Umjesto teškog naoružanja, fokus će biti na pješačkim postrojbama, veteranskim postrojbama i povijesnoj vojnoj tehnici iz Drugog svjetskog rata. Odluka dolazi u trenutku kada ruska vojska trpi velike gubitke na ukrajinskoj fronti, a dio opreme je ili uništen ili vezan na bojištu.

Rusija se sprema napasti NATO, a špijuni kažu da znaju i kada? Vrijeme koje procjenjuju je alarmirajuće

Analitičari smatraju da je ovo još jedan znak da rat u Ukrajini ozbiljno troši ruske oružane snage. Posljednjih godina Rusija je već nekoliko puta smanjivala vojni dio parade zbog rata, ali nikad nije potpuno izostavila tešku tehniku. Kremlj paradu 9. svibnja koristi kao ključni trenutak za jačanje nacionalnog ponosa i prikazivanje vojne snage. Ove godine će, međutim, izostanak tenkova i raketa teško proći nezamijećeno – kako u Rusiji, tako i u inozemstvu. Parada će se i dalje održati uz stroge sigurnosne mjere, piše Bloomberg.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Moskva

Komentara 1

HO
homofobic
10:44 29.04.2026.

Gotovo sam siguran ukoliko Vladolf zamoli Donalda da pita Zelenskog, Zelenski ce Vladolfu posuditi koji desetak T80 i stotinjak transportera da spasi tradicionalnu paradu!

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

