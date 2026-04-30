LAŽNA OBEĆANJA

Hvataju ih u klopku i šalju na bojište: Evo tko je na udaru, daju im da biraju između dva zla

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.04.2026.
u 06:24

Ukrajinska obavještajna služba upozorila je strane državljane da ne putuju u Rusiju ni iz kojeg razloga, navodeći da je vrlo vjerojatan ishod da završe kao topovsko meso u jurišnoj jedinici na prvoj crti bojišnice.

Rusija navodno planira regrutirati gotovo 20.000 stranih državljana u svoju vojsku 2026. godine, uvelike se oslanjajući na taktike prisile i pritiska usmjerene na migrante, izvijestila je Glavna obavještajna uprava Ukrajine (HUR). Prema HUR-u, ruski Glavni stožer i Ministarstvo unutarnjih poslova nedavno su proveli revizije stranih muškaraca u dobi od 18 do 60 godina u svim saveznim okruzima. Vojni uredi za novačenje dobili su posebne kvote za novačenje između 0,5% i 3,5% ukupnog stranog stanovništva u svakoj regiji, s ciljem da ove godine bude najmanje 18.500 novaka. Građani Srednje Azije iz Kazahstana, Kirgistana, Uzbekistana i Tadžikistana ostaju primarni fokus. Obavještajna agencija primijetila je da Moskva regrutira i u inozemstvu u siromašnim zemljama poput Bangladeša, Čada, Sudana i Burundija. 

Umjesto da se oslanja isključivo na obećanja o novcu i državljanstvu, ruska država namjerno iskorištava pravne ranjivosti migranata. HUR je objasnio da vlasti ciljaju strance kojima istječu vize ili one koji se suočavaju s manjim kršenjima imigracijskih propisa, nudeći im izbor između služenja do osam godina zatvora ili potpisivanja vojnog ugovora i odlaska na front u Ukrajini.

Moskvov plan za novačenje 20.000 stranih boraca izravno se nadovezuje na sustavnu kampanju prisile identificiranu ranije ove godine. Ukrajinska služba za vanjske poslove prethodno je izvijestila da je Moskva svoje imigracijske zakone iskoristila kao oružje kako bi prisilila migrante na vojnu službu, održavajući pritom diplomatsku fikciju da se ne događa izravno novačenje.

Proširivanjem pravnih osnova za deportaciju,  poput navođenja manjih prekršaja, navodnog ekstremizma ili prijetnji informacijskoj sigurnosti, ruske su vlasti ukinule legalne puteve za migrante da ostanu u zemlji bez putovnice. Ova državno stvorena klima straha ostavlja izbor ili suočiti se s prisilnim protjerivanjem i državnim progonom ili "dobrovoljno" potpisati vojni ugovor kako bi osigurali pravni status za sebe i svoje obitelji, piše United24media.

IV
Ivanpravedni
03:17 30.04.2026.

Ima, ti i ja,za sad

LU
Lujo123
10:38 29.04.2026.

Ima li još netko tko čita ove mašine takozvane članke?

TJ
tjako
07:40 30.04.2026.

optuzi drugog za ono sta ti radis, klasicna hipokrizija...

