Trump objavio bizarnu fotografiju. U rukama drži pušku, u pozadini eksplozije: 'Bolje im je da se opamete!'

Samo dan nakon što je ustvrdio da se kralj Charles slaže s njim da Iranu nikada ne smije biti dopušteno posjedovati nuklearno oružje, američki predsjednik Donald Trump je objavio AI generiranu fotografiju sebe na kojoj u rukama drži oružje, dok je u pozadini Iran pun eksplozija. "Iran se ne može sabrati. Ne znaju kako potpisati sporazum o nenuklearnom programu. Bolje bi im bilo da se uskoro opamete!", napisao je uz fotografiju na kojoj također stoji natpis "nema više dobrog gospodina!".

Jučer je Iran ponudio da okonča svoju blokadu Hormuškog tjesnaca ako SAD ukine blokadu nad tom zemljom i prekine rat, u prijedlogu koji bi odgodio rasprave o iranskom nuklearnom programu. Uz krhko primirje na snazi, SAD i Iran nalaze se u zastoju oko tjesnaca kroz koji u mirnodopsko vrijeme prolazi petina svjetske trgovine naftom i plinom. Trumpova objava signalizira da neće prihvatiti ponudu, koja je Amerikancima proslijeđena preko Pakistana i koja bi ostavila neriješenima nesuglasice koje su dovele do rata SAD-a i Izraela protiv Irana koji je započet 28. veljače.

Foto: Screenshot/Truth Social

Američka blokada osmišljena je kako bi spriječila Iran da prodaje svoju naftu, lišavajući ga ključnih prihoda, a istodobno potencijalno stvarajući situaciju u kojoj Teheran mora obustaviti proizvodnju jer nema gdje skladištiti naftu. Zatvaranje tjesnaca izvršilo je pritisak na Trumpa, budući da su cijene nafte i goriva naglo porasle uoči ključnih međuizbora, a pritisnulo je i njegove saveznike u Zaljevu koji tim plovnim putem izvoze naftu i plin, prenosi Metro.

Zatvaranje je također imalo dalekosežne posljedice za svjetsko gospodarstvo, podižući cijene gnojiva, hrane i drugih osnovnih dobara. Sinoć je predsjednik, na državnoj večeri s kraljem Charlesom, spomenuo malo "posla" na Bliskom istoku, za koji je rekao da ide "dobro". "Vojno smo porazili tog određenog protivnika i nikada nećemo dopustiti tom protivniku da ikada... Charles se sa mnom slaže čak i više nego ja sam sa sobom... nikada nećemo dopustiti tom protivniku da ima nuklearno oružje", rekao je. "Oni to već znaju".

Ulozi sukoba porasli su nakon što su iranski hakeri tvrdili da su otkrili osobne podatke tisuća američkih marinaca na Bliskom istoku. Hakerska skupina Handala Hack Team, povezana s iranskim Ministarstvom obavještajnih poslova, stoji iza desetaka kibernetičkih napada od prosinca 2023. Na svom Telegram kanalu napisali su: "Danas smo, samo kao demonstraciju i kako bismo dokazali razmjere naše obavještajne nadmoći, objavili potpune osobne podatke 2.379 američkih marinaca stacioniranih u regiji Perzijskog zaljeva". "Ovo je tek kap u oceanu naših nadzornih sposobnosti. 'Sigurnost' kojom se američki zapovjednici hvale nije ništa drugo nego prazna iluzija, djetinjasta fantazija". Iran je nastavio upućivati smrtonosne prijetnje američkim vojnicima na Bliskom istoku kako se sukob nastavlja. Prošlog mjeseca hakerska skupina objavila je osobne e-mailove i fotografije čelnika FBI-a nakon što je provalila u njegove račune.