Srušio se borbeni zrakoplov u SAD-u, pilot se sigurno katapultirao

Borbeni zrakoplov F-16 Fighting Falcon srušio se u zapadnoj Louisiani, potvrdio je glasnogovornik državne policije za Air Force Times.

Srušio se u nenaseljenom, šumovitom području, blizu granice Louisiane i Teksasa. Pilot se sigurno katapultirao i odveden je u vojnu bazu, rekao je vojnik prve klase državne policije Louisiane Derek Senegal.

An F-16 fighter jet crashed in Beauregard Parish, Louisiana on Wednesday morning according to authorities. The pilot was able to eject before the crash and is believed to be in stable condition. #f16 #fightingfalcon #planecrash #usaf



📸: Dohwan Kim | AeroXplorer pic.twitter.com/pI2b6bs3Ib