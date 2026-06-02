Uhićen Marko Martinjak

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad hrvatskim boksačem Markom Martinjakom (36) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede na štetu 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.

Podsjetimom, incident se dogodio u nedjelju, 31. svibnja, oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta. Prema policijskom priopćenju, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Riječ je o incidentu koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League, a Martinjak je, prema ranije objavljenim informacijama, nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu.