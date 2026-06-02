MLADIĆU (19) ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR U DOMU

S 1,24 vozio, sletio u kanal i udario u betonski stup. Mladić poginuo, djevojka teže ozlijeđena

Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.06.2026.
u 08:02

Tužiteljstvo je tražilo da se 19-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela

Zbog izazivanja nesreće sa smrtnom posljedicom osumnjičen je 19-godišnjak koji je ispitan na ŽDO Velika Gorica nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je 29. svibnja u 2.14 s 1,24 promila alkohola u krvi u Gornjoj Reci upravljao Golfom, čime je, tvrdi tužiteljstvo, pristao ugroziti druge sudionike u prometu. Vozio je prebrzo pa je prilikom ulaska u lijevi zavoj izgubio kontrolu nad upravljačem te je sletio s kolnika u kanal oborinskih vozila. Prilikom slijetanja je udario u betonski stup rasvjete, a od siline udarca je vozilo odbačeno na nasip mekog terena kanala oborinskih gdje se zaustavilo. Putnik (19) u vozilu je na mjestu poginuo, dok je 19-godišnjakinja, koja je također bila u vozilu, teško ozlijeđena.

Tužiteljstvo je tražilo da se 19-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici je zahtjev tužiteljstva djelomično prihvatila jer je 19-godišnjaku odredila istražni zatvor po traženim osnovama, ali u domu uz elektronički nadzor. Osim toga, izrekla mu je i mjere opreza kojima mu je zabranjeno uspostavljanje ili održavanje izravne i neizravne veze sa svjedokinjom te mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola.
