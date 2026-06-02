'Oprali' više od milijun eura i 100.000 franaka

Služba kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske provela je istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 73 i 38 godina, osumnjičenih za pranje novca. - Kako se sumnja, oni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom, postupali s ciljem da na račun njihovog trgovačkog društva prime i u treće zemlje uplate novac stečen na nezakoniti način, bez stvarnog poslovnog odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva - kažu u PU varaždinskoj.

U tom razdoblju na račun njihove tvrtke je kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva uplaćeno 1.027.295 eura i 99.700 švicarskih franaka, koje dalje transferirali pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu. Protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.