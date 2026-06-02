Horor na jugu Italije: Četvorica radnika pronađena mrtva u zapaljenom kombiju, otkriveni osumnjičenici

Talijanska policija uhitila je u utorak dvojicu državljana Pakistana koje sumnjiči za ubojstvo četvorice sunarodnjaka, poljoprivrednih radnika čija su tijela pronađena u zapaljenom kombiju na području Kalabrije, prenosi Fenix magazin.

Državni odvjetnik iz Castrovillarija Alessandro D’Alessio izjavio je kako se dvojicu muškaraca tereti za teško četverostruko ubojstvo te da postoje ozbiljne osnove za sumnju u njihovu umiješanost. Tijela žrtava pronađena su u ponedjeljak u izgorjelom vozilu u mjestu Amendolara u pokrajini Cosenza. Do uhićenja je došlo nakon opsežne istrage tijekom koje su analizirane snimke nadzornih kamera s benzinske postaje na kojoj je kombi pronađen.

Prema navodima istražitelja, nadzorne kamere zabilježile su dvije osobe u blizini vozila neposredno prije izbijanja požara. Snimke navodno pokazuju kako osumnjičenici izvana onemogućavaju otvaranje vrata vozila, potom na njega bacaju predmet ili zapaljivu tvar te se udaljavaju nakon što je planuo. Nakon ispitivanja u policijskoj postaji u Cosenzi, osumnjičenici su privedeni, a potom i uhićeni u gradu Villapiani. Istraga se nastavlja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti tragedije te utvrdilo postoje li i druge osobe povezane sa slučajem, poručio je tužitelj D’Alessio.