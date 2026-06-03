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Rovinj, 2. lipnja 2026.

Hrvatska IT scena više nije priča o potencijalu: All Stars ekipa domaće IT scene na Tech.Weekendu

Foto: promo
1/6
VL
Autor
promo
03.06.2026.
u 10:10

Rovinj, 2. lipnja 2026. – Hrvatska IT scena više nije samo priča o potencijalu. Pet osnivača koji su izgradili kompanije s globalnim dosegom, od obrambene tehnologije i sportskih podataka do fintech platformi i AI infrastrukture, dolaze na isti stage na Tech.Weekendu u Rovinju. U sklopu Weekend.19 festivala publika će ove jeseni imati priliku čuti ljude koji danas iz Hrvatske grade proizvode za globalno tržište, surađuju s najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama i konkuriraju industrijskim liderima u svojim kategorijama.

Jedna od najvećih domaćih tech priča godine svakako je Orqa. Osječku kompaniju koja razvija drone i FPV tehnologiju vodi Srđan Kovačević, a upravo je Orqa u ožujku 2026. zatvorila investicijsku rundu Series A vrijednu 12,7 milijuna eura uz podršku fondova Lightspeed i Taiwania Capital. Kompanija je otvorila i tvornicu dronova u SAD-u te se sve snažnije pozicionira kao zapadna alternativa kineskom hardveru u NATO kontekstu, što Orqu danas svrstava među najrelevantnije europske obrambeno-tech kompanije.

O budućnosti AI agenata i razvoja softvera govorit će Ivan Burazin, osnivač Daytone i jedan od najpoznatijih domaćih tech poduzetnika. Nakon Codeanywherea i Shift konferencije, koju je preuzeo Infobip, Burazin danas razvija infrastrukturu za AI agente kroz Daytonu, hrvatski startup koji je prikupio 24 milijuna dolara i pozicionirao se kao službeni  Anthropic partner za Claude Managed Agents, uz imena poput Cloudflarea i Vercela. Upravo AI agenti jedna su od ključnih tema ovogodišnjeg Tech.Weekenda.

Među govornicima u Rovinju je i Ivan Bešlić, suosnivač Sofascorea, jednog od rijetkih domaćih digitalnih proizvoda koji je postao globalno prepoznatljiv consumer brand. Platformu danas koriste milijuni sportskih fanova u gotovo svakoj zemlji svijeta, dok je Brazil njihovo najveće tržište. Uz to, Bešlić je predsjednik Unit Croatia, udruge domaće IT industrije.

Fintech sektor predstavljat će Hrvoje Ćosić, suosnivač i CEO Aircasha, prvog hrvatskog fintech projekta i jedine institucije u Hrvatskoj koja nije banka, a izdaje Mastercard kartice. Aircash danas posluje diljem Europe, ima preko milijun i pol korisnika u više od 16 zemalja, dok ga je Deloitte uvrstio među najbrže rastuće tech kompanije srednje i istočne Europe.

Perspektivu investitora donosi Božidar Pavlović, partner u AYMO Venturesu, jednom od regionalnih venture capital fondovima. Nakon više od 20 godina iskustva u bankarskom sektoru, uključujući Erste, Intesa Sanpaolo i American Express, Pavlović danas kroz novi hrvatski venture capital fond vrijedan 52 milijuna eura ulaže u novu generaciju domaćih tehnoloških kompanija i iz prve ruke vidi zašto hrvatski startupi sve češće postaju relevantni i izvan regionalnog tržišta.

Tech.Weekend održava se u sklopu Weekend.19 festivala od 24. do 27. rujna u Rovinju, a okuplja vodeće ljude iz svijeta tehnologije, biznisa, medija i kreativnih industrija.

Više informacija o programu i ulaznicama dostupno je na službenim stranicama festivala.

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