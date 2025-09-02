Naši Portali
VREMENSKI KONTRASTI

Srijeda donosi nestabilno vrijeme– pogledajte detaljnu prognozu

Kišno jutro u Šibeniku
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/5
Autor
Lina Šantak
02.09.2025.
u 22:30

Od sredine dana očekuju se sunčanija razdoblja, osobito u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, a navečer će podno Velebita zapuhati bura.

U srijedu nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Oborine će biti češće u prvom dijelu dana, osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, gdje lokalno mogu biti i izraženije. Od sredine dana očekuju se sunčanija razdoblja, osobito u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, a navečer će podno Velebita zapuhati bura, javlja DHMZ.

"U noći na srijedu i u srijedu ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Tijekom dana dulja sunčana razdoblja, no i dalje nestabilno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C, a najviša oko 25 °C.


U središnjim krajevima malo toplije. Uz promjenjivu naoblaku lokalno će biti pljuskova, većinom u noći i ujutro te ponovne kasno poslijepodne. Navečer razvedravanje. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar popodne u slabljenju. Na sjevernom Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a navečer podno Velebita bura. Uz promjenjivu naoblaku ponegdje će biti kiše i grmljavine, uglavnom uz obalu i u unutrašnjosti. Najviša temperatura zraka od 22 °C u gorju do 26 °C na otocima.
 Na dalmatinskim otocima i do 28 °C. Uz djelomice sunčano vrijeme i povremeno više oblaka, mjestimice može pasti kiša, većinom u unutrašnjosti. Rano ujutro je lokalno moguće nevrijeme. Nakon jutarnjeg juga zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

I na jugu Hrvatske jugo pa sjeverni i sjeverozapadni vjetar, te izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremene kiše bit će rano ujutro te ponovno popodne, ali uglavnom u unutrašnjosti. Najviša temperatura zraka od 25 do 27 °C, podjednaka temperaturi malo do umjereno valovitog mora", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing.

"U unutrašnjosti će četvrtak biti većinom sunčan i ujutro ponegdje maglovit. Magle može biti i u petak, no u drugom dijelu dana porast naoblake sa sjeverozapada, prema večeri i sve vjerojatnija kiša. Prolazno će s petka na subotu zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. U subotu još u početku ponegdje kiša pa sunčanije, ali i malo svježije", prognozirala je Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Na Jadranu se u idućim danima ne očekuju veće promjene u temperaturi zraka. Vrijeme će biti pretežno sunčano, a osobito vedro moglo bi biti u petak. Noću i ujutro puhat će slab do umjeren burin, dok će tijekom dana prevladavati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz moguć jugozapadnjak duž obale.

Prognoza vrijeme dhmz

