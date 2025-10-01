Srbin otkrio kako zarađuje 18 eura na sat, a ne radi - ništa: 'Trenutno sam u Austriji...'

Mnogi se žale da previše rade za premalu plaću, no da to nije uvijek slučaj, otkrio je muškarac iz Srbije na Redditu. Tamo je, naime, otkrio kako u Austriji zarađuje 18 eura na sat, a ne radi - ništa. "Trenutno sam u Austriji i registrirao sam se na sajt, dobio ponudu da radim sljedećih 5 dana po 8 sati. Kada sam došao jutros, rekli su mi momci, koji su tu već tjedan dana, da nisu ništa radili. Trebalo je optimizirati neke stvari oko Windowsa, međutim ništa. Novac dolazi od države, ali kako to ide? U Srbiji sam radio na građevini od 7 do 5 za 4000 i onda dođem ovdje i ovo je prvi poslić i već se vidi velika razlika. Imaju li oni nešto od toga?", opisao je svoje iskustvo.

Mnoge je nasmijalo njegovo iskustvo, a u humorističnom su mu tonu dali još savjeta kako se može pretvarati da radi. "Desni klik - refresh", "Uzmi laptop, brzo hodaj to je siguran znak da si zauzet, daj mi broj nazvat ću te ja da ispadne da si na sastanku", "Imaš one web stranice što imitiraju kao da nešto radiš, probaj to", neki su od komentara.

Također, bilo je i onih koji su podijelili svoja iskustva. "Kad su u vojsci pitali razumije li se netko u windows, svi koji su se javili dobili su krpe da ribaju prozore", navodi jedan korisnik Reddita.

"Ima svakakvih poslova, jedan od mojih honorarnih je bio da sjedim u praznoj zgradi (bivšoj ordinaciji) i ako dođe netko da kažem da se ordinacija preselila tu i tu. Na vratima je bilo zalijepljeno mjesto gdje su se preselili, al' eto bilo je par njih koji su ipak ušli. To mi je plaćano prije 15 godina 20e dnevno", stoji u još jednom od komentara.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje