Srbin na Redditu upitao gdje je sigurno ostaviti auto u Splitu: 'Tamo nema kamera i daleko je'

Mnogi turisti iz Srbije koji planiraju ljetovanje u Hrvatskoj i dalje se suočavaju s pitanjem kako najbolje organizirati svoje putovanje, a da pritom izbjegnu stres i dodatne troškove. Jedna od najvećih nedoumica odnosi se na to gdje sigurno i povoljno ostaviti automobil – posebno ako ima srpske registracijske oznake.

Jedan korisnik iz Srbije upravo je takav problem iznio na hrvatskom dijelu Reddita, gdje je zatražio savjet lokalnog stanovništva. Kako je objasnio, planira putovati na otok Lastovo, ali bi auto želio ostaviti u Splitu na tjedan dana kako bi izbjegao plaćanje trajekta za vozilo.

U svojoj objavi napisao je: "Gdje ostaviti auto tjedan dana u Splitu? Pozdrav, 19. kolovoza idem za Lastovo. Moram autom ići jer nosim nešto za Bosnu. Cijena trajekta za Lastovo za auto je 70 eura. Da li možda postoji mogućnost negdje ostaviti auto u Splitu za to vrijeme? Gdje bih mogao parkirati ili da se okanim ćorava posla? Da li postoji neki udaljeni parking da ne smetam nikome? Registracija kola je srpska, ako to pogoršava stvari!"

Na njegov upit ubrzo su se počeli javljati korisnici s korisnim savjetima i preporukama. Jedan korisnik predložio je: "Na kampusu imaš ogroman, prazan parking. Tamo nikome nećeš smetati. Nema kamera i daleko je od trajektne luke, ali 99,99% je sigurno da se autu ništa neće dogoditi."

Drugi je komentirao: "Auto možeš ostaviti na parkingu kod groblja Lovrinac, mislim da se tamo ne naplaćuje, ali neka me neko ispravi ako griješim. Odmah ispod, na južnoj strani parkinga, nalazi se autobusna stanica. Većina autobusa ide do Pazara, koji je svega nekoliko minuta hoda udaljen od trajektne luke. Imaš autobus broj 60 koji ide na svakih pola sata, kao i autobus broj 3A koji također ide otprilike svakih pola sata."

Još jedan korisnik naveo je više lokacija: "Tvrđava Gripe i okolina, parking restorana Velum i parking kod bazena POŠK – to su parking mjesta koja su udaljena oko 15 minuta hoda od trajektne luke. Ili su prometna ili mirna, nema kamera, ali uglavnom su sigurna."

Pojavili su se i komentari koji sugeriraju veću razinu opreza – osobito zbog srpskih registarskih oznaka. "Ako te brine da bi auto mogao pretrpjeti štetu – koliko god to zvučalo ludo i bilo udaljeno – parkiraj na parkingu splitskog aerodroma. Tamo je sve pokriveno kamerama, ali se naplaćuje."

Još jedan korisnik složio se s tim prijedlogom: "Nažalost, uvijek postoji mogućnost da ti netko napravi štetu zbog srpskih tablica. Lijepo sjedneš na autobus kod aerodroma kada ostaviš auto i on te odveze do trajektne luke. Odande imaš još desetak minuta pješke do posljednjeg gata, odakle inače polazi trajekt za Lastovo."