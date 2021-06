Srbijanski mediji nakon Jovanovićeva incidenta: 'On je težak i nezgodan čovjek'

Čedomir Jovanović, predsjednik srbijanske Liberalno-demokratske partije (LDP) i jedan od poznatijih srbijanskih političara, u srijedu navečer izazvao je incident u jednom restoranu brze hrane u Beogradu. Prema navodima medija, Jovanović je stolicom razbio izlog lokala, a potom je i vikao i vrijeđao policajce koji su izašli na intervenciju.

Imao 1,52 promila

Neki od anonimnih očevidaca naveli su kako je Jovanović nogom udarao u policijsko vozilo, a jučer se pojavio i videosnimka na kojoj se čuje kako policiji viče: „Gasi ta svjetla, j... vam mater! Djeca mi spavaju ovdje, bježi u p... materinu!” Ubrzo potom Jovanović je odvezen u policiju, gdje je dao iskaz i gdje je, kako se neslužbeno doznaje, utvrđeno da je bio pijan. Navodno je utvrđeno da je imao 1,52 promila alkohola u krvi.

Dan poslije govorilo se o razlozima koji su doveli do ovoga incidenta. Dvije su verzije toga događaja. Prema jednoj, Jovanović je prije incidenta sjedio u obližnjem lokalu s jednim od vođa navijačke skupine Hijena. Navodno je riječ o Urošu Avramoviću, koji je policiji poznat po raznim kaznenim djelima. Oni su u društvu još jednog čovjeka sjedili i razgovarali kada je između njih izbila svađa poslije čega ih je Jovanović gađao stolicom. Potom je Jovanović ciglom razbio izlog restorana brze hrane koji je bio u blizini. Na poziv građana policija je brzo došla na mjesto događaja, a onda je Jovanović počeo i na njih vikati. Pristao je na test za drogu, koji je pokazao da nije konzumirao narkotike, ali je zato alkotest bio pozitivan.

Jovanovićeva supruga Jelena govori drukčije. Za Tanjug je rekla kako se zapravo radilo o napadu navijača na njezina supruga te da njihova obitelj već godinama trpi maltretiranje navijača, i to najčešće ispred zgrade u kojoj žive. Prema njezinim riječima, policija su uredno obavještavali o tome, a tako je bilo i ovaj put.

– Kada je u srijedu oko 21 sati moj suprug došao kući, izašao je iz automobila i tada ga je verbalno napalo nekoliko mladića koji su ga pratili, vrijeđali i prijetili. Napadnut je i fizički i on je odreagirao. On nije nasilnik, već se branio od nasilnika. Kako i zašto je moguće da svaka vijest o njemu bude negativna? Čedomir je sinoć branio svoju djecu, svoju obitelj, na pragu svog doma – rekla je Jelena Jovanović.

Dan poslije o incidentu je govorio i sam Jovanović navodeći kako na zgradi postoje nadzorne kamere te da će se njihovim pregledom sve vidjeti. I on tvrdi da su ga napali navijači huligani.

– Baš me briga što pišu tabloidi. Neka i dalje slave huligane, ali ja im se neću sklanjati s puta. Ovdje živim, tu mi je obitelj i tko misli da ću im se sklanjati vara se. Ovo nije prvi put da su me napali, tu me redovito čekaju. Bacio sam stolicu na staklo izloga jer je to jedini jezik koji oni razumiju – rekao je Jovanović.

Nije mu prvi incident

Ovo nije bio prvi incident 50-godišnjeg Čede Jovanovića, a beogradski novinari kažu da se radi o „teškom i nezgodnom čovjeku“. Podsjećaju i na incident iz srpnja prošle godine kada je Jovanović reketom za tenis ispred Klinike za fizikalnu terapiju Fizio centar vlasniku D. I. zadao više udaraca po glavi i tijelu. Bilo je tu i niz drugih incidenata koji se vezuju za Jovanovića, a u kuloarima se govori i da konzumira narkotike. Njegovo se ime na razne načine povezivalo i s pripadnicima „zemunskog klana“. Jovanović je poznat i kao političar koji redovito trenira, ima mišićava tijelo, krstari po Jadranu, ali prije svega po svojoj ulozi pri uhićenju Slobodana Miloševića.