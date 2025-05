Srbi o tome zašto je Vučiću pozlilo: 'I meni bi da sam toliko platio večeru... Bar je isprobao avion'

Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću naglo je pozlilo tijekom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega je zatražio liječničku pomoć i poslije pregleda odlučio vratiti se u Srbiju, te je već na putu za Beograd, doznaje u subotu rano ujutro Tanjug.

Još nije službeno objašnjeno zašto mu je pozlilo na Floridi, ali u Srbiji opozicija nagađa o mogućim uzrocima. - I meni bi pozlilo da sam dao milijun dolara za večeru i još 10 milijuna za još jedan sastanak, pa da dobijem odgovor da je ovog puta i 'hoklica' (mala stolica, op, a) iz Washingtona zauzeta. Još je trebalo 'kobajagi' da dobije i osobnu poruku za Putina, koju bi ponio u Moskvu 9. svibnja. Umjesto toga, dobio je još jednu potvrdu svoje nebitnosti i pritisak pride. A možda mu republikanci ipak nisu zaboravili onu donaciju Clintonu usred kampanje, kad je mislio da je pametan. Bar je isprobao avion. Kad može stići do Floride, može i do Emirata - napisao je Srđan Milivojević iz Demokratske stranke na društvenoj mreži X, javlja Nova.rs.

Nezavisni zastupnik i osnivač nove Američko-srpske asocijacije Žarko Ristić rekao je da se okupljanja poput Republikanskog nacionalnog komiteta obično plaćaju uz unaprijed određeni iznos, a baš za predstojeći skup, određeni su iznosi od 44.000 do 440.000 dolara.

