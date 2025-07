Spremate se na Thompsonov koncert? Evo što sve morate znati

Tijekom vikenda od 4. do 6. srpnja 2025. godine, Zagreb će biti domaćin jednog od najvećih glazbenih događaja godine – koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u subotu, 5. srpnja na Hipodromu. Zbog velikog interesa publike i očekivanog dolaska desecima tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva, predviđene su opsežne izmjene u prometu, posebna regulacija kretanja te izvanredne mjere u javnom prijevozu i sigurnosti. Gradske vlasti i organizatori pozivaju sve posjetitelje da svoj dolazak planiraju unaprijed i prate službene informacije, navodi infozagreb. Očekuju se zastoji i usporen promet na prilaznim pravcima Zagrebu, posebno na autocestama A1, A2, A3, A4 i A6 te na zagrebačkoj obilaznici. U samom gradu promet će se odvijati prema posebnom režimu – od petka navečer do nedjelje moguće su brojne zatvaranja cesta, osobito u Novom Zagrebu, te obustave pojedinih tramvajskih i autobusnih linija.

Važno je napomenuti da će se javni prijevoz značajno mijenjati već od petka navečer, kada prestaje rad autobusnog terminala kod Glavnog kolodvora. U subotu ujutro zatvara se i Ulica Grada Vukovara, što znači da tim dijelom više neće prometovati ni tramvaji ni autobusi. Tijekom subotnjeg dana, ovisno o kretanju posjetitelja, javni će se prijevoz postupno obustavljati, a tramvajske i autobusne linije koje voze preko Mosta slobode i Avenije Dubrovnik bit će skraćene ili zaustavljene. Pojedine autobusne linije kroz Novi Zagreb bit će preusmjerene ili privremeno ukinute, a linija za zračnu luku Zagreb prometovat će izmijenjenom trasom sve do ponedjeljka ujutro. Organizatori snažno savjetuju izbjegavanje dolaska automobilom jer neće biti moguće parkirati u blizini Hipodroma, a pristup privatnim vozilima u šire područje koncerta bit će strogo ograničen. Čak će i stanovnicima okolnih naselja kao što su Kajzerica, Zapruđe i Središće biti otežano kretanje vozilima, pa se preporučuje da ih, ako nije nužno, toga dana ne koriste. Organizirane grupe koje dolaze turističkim autobusima moraju unaprijed prijaviti dolazak putem službenog e-maila, kako bi im bio osiguran poseban parking.

Posjetiteljima se savjetuje da do Hipodroma dođu pješice gdje god je to moguće. Mostovi preko Save – Slobode i Mladosti – mogli bi biti zatvoreni za promet automobila, ali će ostati otvoreni za pješake te će predstavljati glavne pristupne točke prema koncertu. Ako dolazite vlakom ili autobusom, pripremite se na šetnju od 4 do 5 kilometara od kolodvora do Hipodroma, što znači barem sat vremena hoda. Organizatori poručuju da tramvaji nisu u mogućnosti prevesti stotine tisuća ljudi te apeliraju na mlađe i pokretnije osobe da prepuste prijevoz onima kojima je najpotrebniji – starijima, osobama s invaliditetom i obiteljima s malom djecom. Za te skupine bit će organizirani posebni ulazi i prilagođeni uvjeti. Posjetiteljima se preporučuje da obuju udobnu obuću, izbjegavaju štikle i neudobne sandale te se pripreme na dulje hodanje i stajanje. Obvezno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, a na lokaciju je zabranjeno unositi staklene boce, alkohol, pirotehniku, oružje i sve druge opasne predmete. S obzirom na to da se koncert održava na otvorenom, valja provjeriti vremensku prognozu i ponijeti zaštitu od sunca ili kiše – poput kape, sunčanih naočala ili kabanice. Na samom prostoru koncerta bit će osigurane medicinske ekipe i punktovi za prvu pomoć, a sigurnost će dodatno nadgledati policija i redarska služba. Dolazak na lokaciju preporučuje se u ranim popodnevnim satima, kako bi se izbjegle gužve na ulazima i u prometu.

Za lakše snalaženje, korisnicima je na raspolaganju i službena mobilna aplikacija MPT koja donosi pregled programa, informacija o ulaznicama i interaktivnu mapu prostora. Aplikacija je dostupna na Google Playu i App Storeu, dok se dodatne informacije mogu pronaći na službenoj web stranici www.hodocasnik.hr. Stranim državljanima preporučuje se da se prije dolaska informiraju kod svojih veleposlanstava u Hrvatskoj o boravku i dostupnosti konzularne pomoći. Popisi veleposlanstava i konzulata dostupni su na službenim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Turistički informativni centri u Zagrebu, uključujući onaj na Trgu bana Jelačića i u Zračnoj luci Franjo Tuđman, imat će produženo radno vrijeme te će biti dostupni za sve dodatne upite posjetitelja.

Za građane koji tog dana nisu u planu prisustvovati koncertu, a moraju se kretati kroz grad ili putuju u tranzitu, savjetuje se da izbjegavaju središnji i južni dio Zagreba, osobito u poslijepodnevnim satima. Ako putujete prema kolodvorima ili zračnoj luci, planirajte dolazak s najmanje dva do tri sata vremenskog odmaka. Preporučuje se korištenje obilaznica, međugradskog prijevoza i javnog prijevoza kad god je to moguće. Prometne informacije u stvarnom vremenu moguće je pratiti putem Hrvatskog autokluba (HAK) ili radijskih prometnih vijesti na HR2. U slučaju bilo kakve hitnosti, besplatan europski broj za hitne službe 112 dostupan je s bilo kojeg telefona. Sve dodatne sigurnosne i zdravstvene preporuke, uključujući savjete o zaštiti od vrućine, gužve i buke, objavljene su na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog veličine i značaja ovog događanja, organizatori pozivaju na odgovorno ponašanje, strpljenje i poštivanje uputa svih službi koje će tog dana brinuti o sigurnosti i protoku posjetitelja.